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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

مع انخفاض درجات الحرارة.. أستاذ طب نفسي يوجه نصائح للتعامل مع اكتئاب الشتاء

أستاذ الطب النفسى
أستاذ الطب النفسى

قال دكتور هشام بحرى، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، إن الأقاويل تكاثرت حول وجود علاقة بين فصل الشتاء والخمول، لافتاً إلى أن عدم وجود الشمس يسبب نوع من أنواع الأكتئاب.

وأضاف"بحرى"، خلال حواره ببرنامج،" من مصر"، المذاع على فضائية،"دى أم سى"، أن المصريين يواجهوا اكتئاب الشتاء بحمص الشام والقلقاس والسحلب، وغيرها من المأكولات والمشروبات الساخنة.

ونصح أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، أن الشمس مصدر كبير جداً للتخلص من الأكتئاب فى فصل الشتاء حتى يشحن طاقة إيجابية.

وتابع أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، أن مصادر الطاقة الهامة جداً للإنسان هو الشمس، منوهاً إلى أن المأكولات والقعدات الجيدة وسط الأصدقاء والأسرة تحسن الحالة المزاجية.

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