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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الجيوب الأنفية أهمها .. تعرف على أعراض حساسية السكر

أعراض حساسية السكر
أعراض حساسية السكر

يوجد السكر في أجزاء كثيرة من الوجبات الغذائية ، سواء في الأطعمة الطبيعية أو المصنعة، تستخدم الخلايا في الجسم السكر للحصول على الطاقة ، لذا فإن التفاعل العكسي للسكر يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة.

هناك خطوات يمكن أن يتخذها الأشخاص لتجنب السكر ومضاعفات حساسية السكر ، ويوصى دائمًا بزيارة الطبيب.

أعراض حساسية السكر

يمكن الخلط بين الحساسية وعدم التحمل ، ولكن هناك بعض العلامات والأعراض المميزة،تختلف أعراض حساسية الطعام من شخص لآخر ويمكن أن تتغير حسب نوع الطعام المستهلك، كما يميل الأشخاص الذين لديهم حساسية السكر تجاه مكونات معينة في الطعام إلى الشعور بالأعراض بعد تناولها.

تشمل الأعراض:

انسداد الجيوب الأنفية

الصداع

انسداد أو سيلان الأنف

تقلصات المعدة

احمرار الجلد

طفح جلدي أو خلايا

الغثيان أو القيء

يمكن أن تسبب الحساسية الشديدة رد فعل خطير يعرف باسم الحساسية المفرطة، يمكن أن تحدث هذه التفاعلات بسرعة وقد تكون قاتلة إذا تركت دون علاج، يمكن أن تشمل أعراض الاستجابة التأقية الشديدة لمسببات الحساسية ما يلي:

انتفاخ الشفتين أو الفم أو اللسان أو الحلق

ضيق في التنفس أو عدم القدرة على التنفس بشكل صحيح

سعال صفير

انخفاض مفاجئ في ضغط الدم

تسارع ضربات القلب

دوار أو فقدان للوعي

يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة حمل الأدوية المضادة للهيستامين أو أقلام الإبينفرين معهم في جميع الأوقات.

يجب على أي شخص يعاني من علامات جديدة لرد فعل تحسسي الاتصال بطبيبه أو أخصائي الحساسية، تتطلب أعراض الحساسية المفرطة عناية طبية على الفور ، حتى لو كان الشخص قد تناول بالفعل أدوية مضادة للهيستامين أو استخدم الإبينفرين، وفقا لما جاء في موقع medicalnewstoday.

يجب أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من علامات الحساسية أو عدم التحمل لأول مرة زيارة الطبيب لمناقشة خياراتهم.

تحدث الحساسية عندما يستجيب الجسم لمكون من شيء ممزوج بالسكر كما لو كان دخيلًا وليس طعامًا.

يستجيب الجسم لمسببات الحساسية عن طريق تحفيز جهاز المناعة لمهاجمة الغازي والقضاء عليه. أثناء رد الفعل التحسسي ، يقوم الجهاز المناعي بإفراز الهيستامين ، والذي يسبب العديد من الأعراض التي تحدث أثناء تفاعل الحساسية.

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