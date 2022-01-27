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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تيك توك تعلن عن أدوات رقابة إضافية تثير غضب المنظمات العالمية

تيك توك
تيك توك

أعلن موقع تيك توك TikTok،عن إضافة أدوات رقابة جديدة لنوع من المحتوى يثير غضب عدد كبير من المنظمات العالمية على منصة تطبيق الفيديو القصير.

وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني، قالت مالكة تيك توك TikTok يوم الخميس، إنها ستحاول تسهيل العثور على معلومات موثوقة حول الهولوكوست والمجتمع اليهودي ومعاداة السامية على منصتها، من خلال أدوات متطورة جديدة تربط أي محتوى به كلمة هولوكوست بإعلانات للخدمة العامة تحاول مكافحة السامية.

 

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تيك توك تعلن عن أدوات رقابة إضافية لهذا المحتوى

 

وسيرى الأشخاص الذين يبحثون عن المصطلحات المتعلقة بالهولوكوست مثل "الناجي من المحرقة"، لافتة تطالب بالتحقق من المعلومات الواردة من مصادر موثوقة، وتتضمن رابطا ينقل المستخدم إلى aboutholocaust.org، وهو موقع ويب أنشأه المؤتمر اليهودي العالمي ومنظمة اليونسكو.

TikTok says it wants to educate users about the Holocaust and antisemitism - CNET
تيك توك تعلن عن أدوات رقابة إضافية لهذا المحتوى

وتقول رسالة اللافتة "تذكر استشارة مصادر موثوقة لمنع انتشار الكراهية والمعلومات المضللة"، كما ستعرض تيك توك لافتة أخرى عندما يبحث المستخدم عن مصطلح متعلق بالهولوكوست ينتهك قواعد تقول: "إنها تحظر نتائج البحث عن الهولوكوست التي قد تنتهك قواعدها".

وتستخدم تيك توك مجموعة من التقنيات وفرق الإشراف لإزالة المحتوى والحسابات المعادية للسامية من منصتها، بما في ذلك إنكار الهولوكوست أو أي شكل آخر لخطاب الكراهية الموجه إلى اليهود، والتي من المتوقع طرحها خلال الأشهر المقبلة.

وكما ستظهر المعلومات أيضا في الجزء السفلي من مقاطع الفيديو التي تستخدم علامات التصنيف المتعلقة بالهولوكوست. سيوصي TikTok المستخدمين أيضا بزيارة aboutholocaust.org عندما يبحثون عن علامات التصنيف مثل #Holocaust.


وقال مدير السياسة العامة في تيك توك TikTok، إريك إبنشتاين، ومديرة العلاقات الحكومية، إليزابيث كانتر، في منشور على مدونة: "التعليم هو أحد أقوى الطرق لمواجهة الكراهية".

ويأتي إطلاق تيك توك TikTok للأدوات الجديدة في يوم إحياء ذكرى الهولوكوست، الذي يصادف الذكرى السنوية لتحرير معسكر الاعتقال والموت النازي أوشفيتز بيركيناو في عام 1945، وفي هذا اليوم، تحث الأمم المتحدة الدول الأعضاء على تكريم ملايين الأشخاص الذين قتلوا في الهولوكوست، والإبادة الجماعية ليهود أوروبا قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.

وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد أن انتقدت مجموعات مناصرة تيك توك TikTok لعدم قيامها بما يكفي لمكافحة معاداة السامية والمعلومات المضللة على منصتها، وفي شهر يونيو الماضي، وجدت رابطة مكافحة التشهير أن المحتوى اللاسامي مستمر في الانتشار على منصة الفيديوهات القصيرة.

وذكرت شبكة “إن بي سي” العام الماضي، أن المبدعين اليهود قد قاموا بالإبلاغ عن المحتوى الخاص بهم عن طريق الخطأ أو سحبه لأسفل بسبب سلوكه البغيض، وفي عام 2020، ارتدى بعض مستخدمي تيك توك ملابس ضحايا المحرقة النازية، وهو اتجاه انتقده متحف أوشفيتز ووصفه بأنه "مؤلم ومهين".

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