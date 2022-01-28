الهجرة تكشف تفاصيل التعاون مع وزارة الدفاع لمواجهة الأفكار المتطرفة التي تبثها الجماعات الإرهابية للشباب بالخارج.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن بعض الجماعات الإرهابية، كانت تعمل على إستقطاب الشباب في الخارج، مؤكدة أن هدف تلك الجماعات تغيير نظر الشباب ضد بلدهم، خاصة أن العمليات الإرهابية التي تحدث بالخارج، كانت لشباب من الجيل الثاني والثالث ويكون لهم أصل عربي.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”،عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”،أن وزارة الهجرة انتبهت لهذا الموضوع، خاصة مع تواجد لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين بتلك الدول، مشيرة إلى أن الشباب عرضة للإستقطاب التكفيري أو إتجاهات ضد الدولة المصرية.

وتابعت نبيلة مكرم، أنه كان هناك تعاون مع وزارة الدفاع، لضرورة تغيير المفاهيم التي كانت تلك الجماعات تقولها عن الجيش، للشباب المصري، مؤكدة أنه تم عمل أكثر من 20 برنامج للشباب من الجيل الثاني والثالث مع عمل زيارات لهؤلاء الشباب لأكاديمية ناصر العسكرية، للحصول على المعلومات الكاملة عن الجيش المصري، وعمل زيارات أيضا للمجلس القومي للمراه، وزيارة وزارات اخرى.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تم الإهتمام بالجانب الدين، ويتم عمل لقاء مع شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، للتأكيد على مفهوم المواطنة وحرية الأديان.

وأكدت نبيلة مكرم، أن هناك نوع أخر من المناشدات للأسر المصرية المسلمة بالخارج، لأن هناك عدد قليل من المساجد، وبالتالي يستقطب الشباب ثقافات غريبة على تقاليد المجتمع المصري، وصعوبة في تعليم الدين. ولكن تلك المشكلة لا يواجهها الأقباط في الخارج نظرا لوجود الكنائس المتعددة.