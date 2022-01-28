بركات يحسم الجدل حول موقف كيروش من الرحيل حال عدم التأهل لنصف النهائي

أكد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني مستمر في قيادة الفراعنة بغض النظر عن نتيجة مباراة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على ضمانتي، كيروش مستمر مع منتخب مصر بشكل طبيعي وسيقود مواجهة السنغال في تصفيات المونديال والمدرب مستمر هذا حديث مؤكد بنسبة 100%" .



وأضاف: "أيا كانت نتيجة مباراة المغرب يوم الأحد كيروش وجهازه الفني مستمرين مع منتخب مصر بغض النظر عن النتيجة، وكيروش هو من سيقود منتخب مصر بشكل طبيعي أمام السنغال في تصفيات المونديال" .



وختم حديثه قائلا: "مباراة كوت ديفوار أثبتت أننا نمتلك مدربا كبيرا، والأداء طمع الجمهور في مواصلة الانتصارات وحصد اللقب".