أسعار فئات بيجو 2008 موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

تنطلق السيارة بيجو 2008 موديل 2022 داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات وهم، ACTIVE و ALLURE و GT LINE كاملة التقنيات، وتعد هذه النسخة واحدة من أبرز إصدارات العلامة التجارية "بيجو" عن طرازات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات باطلالة الكروس اوفر.

بيجو 2008 موديل 2022

محرك السيارة بيجو 2008 موديل 2022



تعمل السيارة بيجو 2008 موديل 2022 بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات.

بيجو 2008 موديل 2022

استهلاك الوقود وتسارع السيارة بيجو 2008 موديل 2022

يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة قدرها 5 لترات عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تتسارع السيارة بيجو 2008 موديل 2022 من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.9 ثانية.

بيجو 2008 موديل 2022

تجهيزات السيارة بيجو 2008 موديل 2022

تحتوي السيارة بيجو 2008 موديل 2022 على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة و 10 بوصة للفئات عالية التجهيز، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، وقفل مركزي، و 4 نوافذ كهربائية، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية التحكم، وفرامل يد كهربائية.

بيجو 2008 موديل 2022

كما تضم السيارة فتحة سقف بانوراما للفئات عالية التجهيز، ومنظومة من الوسائد الهوائية تصل إلى 6 AIRBAGS، مع حساسات ركن، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، وخاصية التنبيه عند مغادرة المسارات، و زر ايقاف وتفعيل المحرك، مع نظام صوتي وترفيهي يضم 6 مكبرات صوتية، وبلوتوث.

بيجو 2008 موديل 2022

أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2022 بالسوق المصري

الفئة الأولى ACTIVE بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 363,000 جنيه.

الفئة الثانية ALLURE بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 400,000 جنيه.

الفئة الثالثة GT LINE بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 438,000 جنيه.