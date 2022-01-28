صلى الفجر ومات.. أرملة ياسر رزق تكشف وصية الراحل وآخر كلماته

قالت الكاتبة الصحفية أماني ضرغام أرملة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، إنهم توجهوا لزيارة قبر الراحل اليوم، وفوجئوا بوجود مجموعة من محبي رزق يفترشون الأرض ويقرأون القرآن، معقبة: "مصر كلها زعلانة على وفاة ياسر".

وأضافت "ضرغام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنها وجدت حوالي 130 إيصال لرد بدل حضور جلسات مجلس إدارة أخبار اليوم، قائلة: "مكنش بياخد غير مرتبه من المؤسسة"، وراتبه لم يزد منذ التحاقه بأخبار اليوم.

وتابعت أن ياسر رزق فور توليه عمله قرر تخفيض راتبه إلى 20 ألف جنيه بدلا من 30 ألف، مضيفا: "كان آخر حاجة يفكر فيها الفلوس، راتبه كان أقل من سابقيه".

وأشارت إلى أنهم كانوا يستعدون لأداء العمرة، وكان سيجري قسطرة بالقلب استكشافية يوم الخميس، مضيفة: "من أول ما اتجوزنا وياسر بيصلي الفجر حاضر".

وتابعت أنه قبل وفاة ياسر بساعات كان جالسا مع ولديه وأوصاهم عليها وعلى شقيقتهم وعلى جدتهم.

وأفادت أن ياسر رزق أدى صلاة الفجر مع أولاده ثم قرأ القرآن، وفجأة نطق الشهادة وقال: "إنا إلى الله راغبون عليها نحيا وعليها نموت"، متابعة أنهم اتجهوا به إلى المستشفى فورا ولكن الأطباء أخبروهم أنه فارق الحياة، فعادوا به إلى المنزل.