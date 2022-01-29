بقوة هائلة ومظهر رياضي .. بورشه تستعد لاختبار نسختها LMDH |صور

أعلنت شركة بورشه الألمانية، أنها ستطلق نموذجها الأول الجديد LMDH للمنافسة في بطولة الاتحاد الدولي للسيارات وبطولة IMSA ويذر تيك للسيارات الرياضية.

بقوة هائلة ومظهر رياضي .. بورشه LMDH

بقوة هائلة ومظهر رياضي .. بورشه LMDH

وكشفت الشركة عن مميزات هذا النموذج الذي سيحتوى على محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني، واحتفظت بالعديد من التفاصيل الخاصة بالمحرك حتى إطلاقها، وأوضحت أن المحرك مصمم ليعمل بالوقود المتجدد وسيكون كبير السعة، ومن وجهة نظر الشركة سيقدم المحرك أفضل مزيج من خصائص الأداء والوزن والتكاليف.

بقوة هائلة ومظهر رياضي .. بورشه LMDH

ستحتوى سيارة السباق على بطارية مقدمة من شركة ويليامز أدفانسد إنجنيرينج، ووحدة مولدات كهربائية وإلكترونيات تحكم من بوش، وناقل حركة مصدره Xtrac، كما أكدت الشركة، أن الهيكل سيأتي من مالتيماتيك للامتثال للوائح، ويجب أن لا يقل وزن المحرك عن 180 كجم ، بما في ذلك نظام إمداد الهواء والعادم، بالإضافة إلى جميع مكونات التبريد.

بقوة هائلة ومظهر رياضي .. بورشه LMDH

ويتميز النموذج الجديد بتصميم خارجي جريء يتضمن زعنفة قرش ديناميكية هوائية كبيرة، وسقف مميز اشبه بالمحركات الطائرة، وجناح خلفي كبير مزود بمصابيح LEDنحيفة مما يعطيها طراز خاص، إلى جانب الكثير من اللمسات الانسيابية، والتي تعزز من قدرة السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء،ومن المفترض أن ستظهر لأول مرة في سباق 24 ساعة من دايتونا 2023 في يناير المقبل وفقًا لما صدر عن شركة بورش الألمانية.

بقوة هائلة ومظهر رياضي .. بورشه LMDH

ووفقًا للسباق يجب أن يتميز جميع المشاركين في فئة هايبر كار من بطولة العالم للتحمل بمحرك هجين لا ينتج أكثر من 680 حصانًا ولكن يمكن للمنافسين اختيار نوع محرك الاحتراق الذي يستخدمونه.