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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد .. وحوش بورشه الألمانية تتسارع من جديد

شاهد .. وحوش بورشه
شاهد .. وحوش بورشه الالمانية تتسارع من جديد

تمكنت علامة بورشه الألمانية ، من تقديم نخبة عالية الاداء من السيارات القوية داخل الاسواق العالمية للسيارت، معتمدة على الكثير من التقنيات الفنية، إلى جانب التصميمات الهيكلية المختلفة، ولكن السمة الغالبة هي الاطلالة الرياضية التي تخطف انظار محبي عالم السيارات وعلى رأسهم الايقونة الشهيرة واليت تحمل الرقم 911.

 

بينما نشرت قناة CARWOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، لتظهر من خلال القوة الضاربة وسط اسطول بورشه المميز، حيث تألقت كلًا من النسخة توربو S و بوشه911 جي تي 3 و قرينتها من نفس العائلة 911 جي تي 2 ار إس، وذلك في سباق تنافسي مثير.

 

القدرات الفنية لوحوش بوشه .. تسارع الاداء 

 

تعتمد السيارة بوشه 911 توربو إس على محرك بسعة 3800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 641 حصانا، وعزم اقصى للدوران 800 نيوتن/متر، مع قدرات الدف الكلي للعجلات، على عكس قرينتها 911 جي تي 3 والتي تعتمد على منظومة الدفع الخلفي.

 

ولكن زودت تلك النسخة بمحرك متنفس طبيعي سعة 4000 سي سي، يتمكن من انتاج قوة قدرها 503 حصانا، و 470 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، ولكن يأتي دور النسخة 911 جي تي 2 ار إس صاحبة والتي تستمد قوتها من محرك 6 سليندر.

 

وتستطيع السيارة بورشه 911 جي تي 2 ار إس أن تنتج قوها قدرها 690 حصانا، و 750 نيوتن/متر، مع تنقية الدفع الخلفي للعجلات، بالاضافة غلى سعة لتريه تقدر بـ 3800 سي سي، إلى جانب قدرات اخرى تتعلق بعناصر الحماية ودعم قائد المركبة مثل باقي الاصدارات المشاركة.

بورشه بورشه الألمانية وحوش بوشه 911 توربو إس مرتضى منصور ورشه 911 جي تي 2 آر إس

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