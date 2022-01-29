نشرة دراما رمضان 2022.. توقف تصوير مسلسل منة شلبي بعد إصابتها بـ كورونا.. ومنى زكي تخرج من السباق

نشر قسم الفن على مدار الأيام الماضية، عددا من الأخبارالخاصة بـ دراما رمضان 2022، ومن أبرزها توقف تصوير مسلسل منة شلبي بعد إصابتها بـ فيروس كورونا ، منى زكي تخرج من السباق ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

أكد مصدر داخل صناع مسلسل بطلوع الروح إصابة الفنانة منة شلبي بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أنه تأكد إصابة منة شلبي بفيروس كورونا، أثناء خضوعها لمسحة قبل السفر إلى بيروت لتصوير مشاهد المسلسل، ولكن نتيجة المسحة جاءت إيجابية وتم إلغاء سفرها وتأجل التصوير إلى شهر فبراير لحين شفاء الفنانة.

وقررت النجمة منة شلبى ان تخوض الماراثون الرمضانى المقبل 2022 من خلال مسلسل “بطلوع الروح”، من إخراج كاملة أبو ذكرى، ومن تأليف محمد هشام عبية، ويشارك فى بطولة العمل كل من إلهام شاهين وأحمد السعدنى وأحمد داوود، ومن المقرر تصوير العمل كاملاً فى لبنان، حيث تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.

يشارك النجم الشاب أحمد مجدي، في بطولة مسلسل “مشوار لحد هناك” للمخرج محمد ياسين والمؤلف محمد فريد، والمقرر عرضه خلال رمضان 2022، حيث سيجسد شخصية المقدم علاء بالمسلسل؛ وهو محقق في مباحث الآثار، يطارد محمد رمضان محاولاً الإيقاع به طيلة أحداث المسلسل.

المسلسل من إنتاج شركة “سعدي جوهر ميديا هب” التي سبق وقدمت مسلسل “لعبة نيوتن” في رمضان 2021، ويشارك مجدي بطولته مع النجوم محمد رمضان ودينا الشربيني.

ويستمر حضور النجم أحمد مجدي القوي والمتميز على الشاشة، في سلسلة من الأعمال المهمة المتتالية، منها مسلسل “فرصة ثانية” الذي شارك في بطولته أمام النجمة ياسمين صبري (2020) وبطولة مسلسل قصر النيل، أمام النجمة دينا الشربيني (2021).

أحمد مجدي صانع أفلام مصري، والرئيس التنفيذي لشركة Garage Art Production، له رصيد ثري من الأعمال الناجحة كممثل، أبرزها فيلم ميكروفون (2010)، باب الوداع (2015)، فيلمي مولانا وعلي معزة وإبراهيم في (2016).

وتميز كمخرج عن عدة أعمال ناجحة؛ على رأسها فيلمه الروائي الطويل لا أحد هناك (2018) الذي شارك في عدة مهرجانات محلية ودولية. وحاليًا يُحضّر أحمد لأعمال مختلفة كممثل وصانع أفلام ومنتج.

يخوض النجم هانى سلامة السباق الرمضانى لموسم 2022 بمسلسل “قلب واحد” ويشاركه في البطولة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

وعلم صدى البلد" أن النجم هانى سلامة سوف يبدأ تصوير أولى مشاهده بالمسلسل غدا استعدادا للعرض فى رمضان ٢٠٢٢.

المسلسل من تأليف الكاتب محمود حجاج والمخرج حسن البلاسي، ويشارك في بطولته التونسية عائشة بن أحمد، انتاج محمد محمود عبدالعزيز وريمون مقار.

المسلسل اجتماعي رومانسي، يناقش على هامشه العديد من القضايا المهمة كما اعتاد هاني في أعماله الأخيرة، أن يمزج بين الدراما والواقع الذي نعيشه، ويفضل هاني العمل بطريقة ورشة العمل وان يقترح أفكاراً لتتم إضافتها للسيناريو والحكاية.

أكدت الفنانة إلهام شاهين، إنها سوف تخوض السباق الرمضاني 2022 مع المخرجة كاملة أبو ذكري بـ مسلسل "بطلوع الروح".

قالت إلهام شاهين، في تصريح لـ “صدى البلد”: “داخلة اصور الاسبوع الجاي مسلسل بطلوع الروح لرمضان، مع المخرجة كاملة أبو ذكري”.

وتابعت: “مش عايزة أقول أي تفاصيل عن الشخصية لأنها هتكون مفاجأة شديدة للجمهور وليا انا شخصياً، لو كان دور عادي كان ممكن اقول لكن عايزة الناس تشوفه في وقتها”.

وعبّرت الفنانة إلهام شاهين، عن حبها الشديد للفنان الراحل سمير غانم، مشيرة - في ذكري ميلاده - إلى إنها كانت تجمعها به علاقة صداقة مميزة.

وقالت إلهام شاهين، عن الفنان الراحل سمير غانم: "أحلى عشرة مع فنان عشت معاه أيام الشغل هو سمير غانم لأن المسرح غير الفيلم بيبقى تصوير شهر شهرين وكل واحد يروح في طريقه، والمسلسل كام شهر أما سمير أنا قعدت معاه على المسرح خمس سنين كل يوم بنتقابل ولفينا دول كتير مع بعض في مسرحية "بهلول في إسطنبول"، عرضنا في لبنان والكويت والإمارات، في الاجازات وطول السنة بنعرض في مصر".

وتابعت: "كنت هعمل المسرحية سنة واحدة لكن من كتر انبساطي بالشغل مع سمير غانم كنت بجدد العقد كل سنة، أكتر إنسان مسالم وفنان متجدد لدرجة إنه عنده إفيهات ثابتة وكل مرة بتضحك الجمهور لكن في أيام ميقولهاش عشان يقول أنا أجدد لنفسي واحس بالتغيير، فنان عبقري في الكوميديا، بالنسبالي أكتر فنان ممكن يضحكني من قلبي هو سمير غانم كان حالة مميزة جداً".

أصدرت شركة ميديا هاب المنتجة لمسلسل منى زكي الجديد "لام شمسية" بيانا منذ قليل تعلن فيها خروج العمل من المنافسة الرمضانية بسبب إصابات فيروس كورونا في أسرة العمل.

وجاء في بيان الشركة ما يلي:" تحرص دائما شركة ميديا هاب في كل انتاجاتها المتنوعة على ان تقدم للمشاهد الأفضل من حيث القيمة الفنية، وبراعة ودقة التنفيذ. وتضع في اعتبارها أي متغيرات قد تؤثر على جودة العمل الذي تقدمة للمشاهدين. وقد نوهت الشركة من قبل إلى إنتاج مسلسل "لام شمسية" تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وبطولة كوكبة من النجوم المتميزين، ليكون أحد المسلسلات التي تقدمها للمشاهد في الموسم الرمضاني القادم".

واستطرد البيان:" ونظرا لتعرض عدد من أسرة المسلسل لإصابات متتالية بالفيروس المستجد في الأسابيع الأخيرة، مما أدي الى تكرار تأجيل بداية التصوير لأكثر من مرة.. ولخصوصية هذا العمل في أهمية الموضوع الذي يطرحه، وقيمة النجوم والفنانين المشاركين فيه أمام وخلف الكاميرا، وحرصا من شركة ميديا هاب على ألا تتأثر جودة العمل بسبب تأخير بداية التصوير لأكثر من ذلك.. قررت الشركة تأجيل بداية تصوير مسلسل "لام شمسية" لشهر يونيو القادم، على أن يكون العرض في الموسم الرمضاني بعد القادم. وذلك سعيا لخروج المسلسل في أفضل صورة ممكنة تليق بالمشاهد الكريم، واستكمالا لرؤيتها التي قدمتها خلال أعمال سابقة نالت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء".

استقرت النجمة وفاء عامر، على خوض السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٢ بمسلسل "بيت الشدة" للمخرج وسام المدني وذلك في اللحظات الأخيرة، حيث يشاركها في بطولة العمل كوكبة من نجوم الفن.

واستقر مخرج العمل مع الجهة المنتجة، على أبطال المسلسل، ويواصل حاليا إختيار الأماكن التي يتم التصوير بها، استعدادا لانطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

مسلسل"بيت الشدة" يخوض بطولته النجوم وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني.