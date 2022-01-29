كلب مسعور يعقر 6 أطفال بأسيوط

أصيب 6 أطفال بعقر كلب مسعور بقرية بني محمديات الشهابية بمركز أبنوب وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام لأخذ المصل.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية بني محمديات الشهابية بإصابة 6 أطفال بعقر كلب مسعور بشوارع القرية.



على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من " شرين. أ. م" 13 عاما، و " أدهم. ح. م" 4 سنوات، و " مكاريوس. م. ب" 4 سنوات، و " رنيا. ج. ع" 12 عاما، و " محمد. ع" 13 عاما، و " يسا. ي. ص" 8 سنوات، تم نقلهم الى مستشفى أسيوط العام لأخذ المصل.