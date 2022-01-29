be2 ..متحور جديد يثير الرعب فى الدنمارك بعد إصابة 50 ألف حالة

قال الدكتور عبد الهادى خضر طبيب الباطنة والمناعة، أن هناك متحور جديد من متحور أوميكون.

أضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن المحور الجديد يسمى "be2" وبداية ظهوره كانت فى الدنمارك.

وتابع طبيب الباطنة والمناعة: حسب الإحصائيات من الدنمارك فأن 50 ألف حالة أصيبت بـ "be2"، وفى الولايات المتحدة تم رصد 127 فى عددا من الولايات.

وأكد الدكتور عبد الهادى خضر، أن الأعراض متشابه تماما، والذين أصيبوا بحالات be2، لم تظهر عليها أعراض خطيرة.



الصحة العالمية

وكانت استنكرت منظمة الصحة العالمية آراء الخبراء التي تطمئن العالم بأن فيروس كورونا سيصبح أكثر اعتدالًا بمرور الوقت، وحذرت من أن المتحور القادم سيكون أشد عدوى من أوميكرون.

أشارت «ماريا فان كيركوف» الرئيسة الفنية للجنة كورونا في منظمة الصحة العالمية إلى السؤال الحقيقي الذي يحتاج العلماء للإجابة عليه وهو "هل السلالات القادمة ستكون أشد فتكًا أم لا؟ حسبما ذكرت شبكة CNBC.

صرحت فان كيركوف بأن منظمة الصحة العالمية سجلت حوالي 21 مليون حالة إصابة بمتحور أوميكرون في أسبوع فقط على مستوى العالم، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا.