يعد اليانسون من أهم المشروبات الصحية التى يوصى الأطباء بتناولها لأغلب المرضى لاحتواءه على عدد كبير من العناصر المفيدة لعدد كبير من أجهزة الجسم .. ولكن هل هناك فوائد يحصل عليها الإنسان بشكل خاص عند تناول اليانسون على الريق؟

فقا لما جاء في موقع “ world-today” توجد فوائد مذهلة لتناول كوب من اليانسون على الريق ، أبرزها:



يحتوي على نسبة عالية جدًا من الحديد لذا فهو قادر على إنتاج خلايا الدم السليمة في جسم الإنسان .

يحتوي على نسبة قليلة من المنجنيز يقوم بنفس دور مضادات للأكسدة في التمثيل الغذائي.

اليانسون قادر على تقليل أعراض الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر.

اليانسون يساعد فى تقليل حرقة وحموضة المعدة.

يعمل اليانسون على منع تقرحات المعدة وتقليل الأعراض المصاحبة لها بل والوقاية أيضا.

يساعد اليانسون فى علاج المغص والام المعدة والانتفاخ والقولون .