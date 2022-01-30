الأوفر برايس يتراجع عن إصدارات بيجو 301 موديل 2022 .. تفاصيل

بعد أن فرض بعض تجار وموزعو السيارات زيادة سعرية غير رسمية للسيارة بيجو 301 موديل 2022 تحت مصطلح الاوفر برايس، التي تتراوح بين 13 و 16 ألف جنيه، تراجعت تلك القيمة لتتراوح من جديد بين 5 و 7 آلاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة السيدان داخل السوق المصري.

الاوفر برايس يتراجع عن اصدارات بيجو 301 موديل 2022 .. تفاصيل

مواصفات السيارة بيجو 301 موديل 2022

تنطلق السيارة بيجو 301 موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.3 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر.

الاوفر برايس يتراجع عن اصدارات بيجو 301 موديل 2022 .. تفاصيل

بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الجر الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات، وتقدر نسبه استهلاك السيارة من الوقود بـ 6.5 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

الاوفر برايس يتراجع عن اصدارات بيجو 301 موديل 2022 .. تفاصيل

وتضم السيارة بيجو 301 موديل 2022 باقة من التجهيزات المتنوعة ومنها، حساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائية للاربعة نوافذ، مع قفل مركزي للسيارة، وشاشة لعرض الوسائط قياسها 7 بوصة، مع مثبت سرعة، وفرامل ABS، و برنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، بالاضافة إلى جنوط 15 بوصة، ومصابيح امامية حادة المظهر، إلى جانب مصابيح الضباب الدائرية التي تقع على جانبي الصادم الأمامي.

الاوفر برايس يتراجع عن اصدارات بيجو 301 موديل 2022 .. تفاصيل

الاسعار الرسمية للسيارة بيجو 301 موديل 2022 وبعد قيمة الاوفر برايس الغير رسمية

الفئة الأولى بسعر رسمي يبلغ 246 الف جنيه، ليرتفع إلى 253 الف جنيه بعد اضافة قيمة الاوفر برايس الغير رسمية والتي تصل لـ 7 الاف جنيه.

وتأتي الفئة الثانية بقيمة رسمية قدرها 275 الف جنيه، لتصل إلى 280 الف جنيه بعد أن وصلت قيمة الاوفر برايس إلى 5 الاف جنيه.