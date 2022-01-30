إطلالة رومانسية لـ روجينا برفقة زوجها

نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت روجينا بإطلالة رومانسية جذابة برفقة زوجها أشرف زكي، ما حازت علي إعجاب متابعيها.

وكانت قد كشفت الفنانة روجينا تطورات حالة ابنتيها الصحية بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وطالبت بالدعاء لهم من خلال ستورى عبر حسابها بالإنستجرام.

وكتبت روجينا:" اللهم أنزل شفاءك لمن مسه الضر، وأجبر من أنهكه الوجع وأهلكه التعب واللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك".



وطمأن الفنان أشرف زكي جمهوره بعد إصابة ابنتيه بفيروس كورونا، مؤكدا في تصريحات لـ صدى البلد أن نتيجة المسحة الخاصة به وبزوجته الفنانة روجينا سلبية.

وأعلنت الفنانة روجينا إصابة ابنتيها مايا ومريم بفيروس كورونا من خلال حسابها على فيسبوك.

وكتبت:"الحمدلله مايا ومريم ايجابى كورنا قدر الله وما شاء فعل ادعو لهما ارجو من كل اللى خالطهم يتطمن على نفسه.. ربنا يحفظنا ويتم شفا بناتى وكل مريض".

وعلى جانب آخر كانت قد نشرت الفنانة روجينا صورة لـ عائلتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر في الصور زوجها الفنان أشرف زكي، وبناتهما، وعلقت على الصور قائلة: "أنتوا أعظم حاجة في عمري".

أحدث أعمال روجينا مسلسل "بنت السلطان" وشارك في بطولته باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وندى موسى، ومحمود حجازي، وحسن أبو الروس، ومحمد مهران، ونانسي صلاح، وأحمد بدير، وبيومي فؤاد.