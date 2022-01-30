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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان قرية الحلافي الغربية بسوهاج يطالبون بتوصيل الغاز الطبيعي

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد عبد الكريم شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم توصيل الغاز الطبيعى لقريته.

وقال عبد الكريم في شكواه نعاني نحن سكان قريه الحلافي الغربيه مركز البلينا بمحافظه سوهاج من عدم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل   قد قامت شركه الغاز بتركيب الغاز لبعض المنازل بالقريه وتركت باقي القريه دون تركيب خطوط وخلافه والسبب غيرمعلوم.

وأشار  ان المنطقه بها كامل المرافق من صرف صحي وكهرباء وماء وشوارع ٤متر وبعيد عن اي مشاكل من الري او املاك دوله للتواصل مع مقدم الشكوى علي رقم ٠١١١٩٧٤٢٦٨١

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

بين الناس سوهاج

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