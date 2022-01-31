حلول جذرية لتسرب المياه لعدد من المنازل في أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فريق عمل وحدة حياة كريمة بالمحافظة برئاسة المهندس ناجح مصطفى، بالمرور الميدانى على قرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو ، والمدرجة ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية، للوقوف على شكوى بعض الأهالى من وجود مياه أسفل وداخل عدد من المنازل بالقرية ، والتى تم إرسالها على الواتس الخاص بالمحافظ ، حيث قام مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتفقد الشكوى ميدانياً ، للوقوف على سبب تسرب المياه داخل هذه المنازل .

كما تم مخاطبة رئيس الشركة لإيفاد لجنة فنية مختصة لوضع الحلول الجذرية للقضاء على المشكلة بالشكل المطلوب ، وقدم أهالى قرية الكاجوج شكرهم لمحافظ أسوان ، على الإستجابة السريعة لشكوتهم والتدخل الفوري للتعامل معها .

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وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، نتائج فعاليات القافلة الطبية المجانية التى نظمتها مديرية الصحة على مدار يومين وإستهدفت إجراء الكشف الطبى لعدد 3 آلاف و 466 مواطن من أهالى قرية الشطب بمركز دراوب ، وقرية وادى عبادى 2 بمركز إدفو ، ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ أنشطة وفاعليات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) من أجل تحسين الظروف الصحية والمعيشية وتوفير حياة كريمة لأهالى القرى والنجوع المستهدفة على مستوى المحافظة .

من جانبه ، أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القافلة الطبية شملت تقديم الخدمات العلاجية بعدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة ، فضلاً عن صرف العلاج بالمجان وتنظيم ندوات توعوية لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين .

وأشار إيهاب حنفى إلى الإستمرار فى تنظيم مثل هذه القوافل الطبية من أجل تخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل عن كاهل المواطنين وتوصيل الخدمة الطبية والعلاجية لمحل إقامتهم بالشكل المطلوب.

هذا وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات ، بالإضافة إلى إستكمال خطة التطوير والتجميل .

وتنفيذاً لهذه التوجيهات قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإزالة تعديات مبانى فورية على أراضى الدولة بقرية حاجر الميتمية وحاجر أبوخليفة بمركز أدفو على مساحة 3 ألاف م2 ، كما تم تنفيذ حملة نظافة عامة لرفع مخلفات محصول القصب الناتجة من تحرك الجرارات والمقاطير بمحازة خط سير قصب السكر إلى مصنع سكر إدفو ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بشن حملة نظافة مسائية برفع القمامه والتراكمات بمنطقة السوق داخل المدينة .