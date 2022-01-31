قبل إعادة تدويرها .. الداخلية تضبط 15 طن نفايات طبية خطرة بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال حماية البيئة .

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة بنطاق مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية .

أسفرت جهودها عن ضبط (أحد الأشخاص " مالك قطعة أرض مقام عليها مخزن عشوائي" كائنة بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية) وذلك لإدارته مخزن عشوائي "بدون ترخيص" لتجميع وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة من مخلفات المستشفيات ، وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (15 طن نفايات طبية خطرة من مخلفات المستشفيات سابقة الإستخدام ومختلطة بمخلفات المستشفيات الخطرة والمحظور حيازتها أو تدويرها أو التعامل بها بغير ترخيص من الجهات المعنية).

بمواجهته أقر بأنه مالك الأرض المشار إليها ، ومزاولته لذلك النشاط بدون ترخيص ، وأنه يقوم بتجميع تلك النفايات بغرض إعادة بيعها للمصانع لإعادة تدويرها بقصد الربح، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.