حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أخبار الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت والخضروات والعملات، نستعرضها فيما يلي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 1 فبراير

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022 ، 29 جمادى الثاني 1443 هجرية.

سعر الذهب اليوم 1-2-2022

شهد سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1-2-2022، استقرارا بدون أي تغيير منذ السبت الماضي علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

سعر الدولار في البنوك اليوم 1-2-2022

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1-2-2022، في البنوك العاملة بمصر منذ مطلع يناير الجاري.

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية.

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري:

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور. وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة تأرجحا اليوم الثلاثاء، وتراوحت الطماطم بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات ، والخيار 12 جنيها ، والبطاطس 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه إلى 5 جنيهات ، والباذنجان العروس 12 جنيها.

شرطة النجدة والمرور والإسعاف.. أرقام تهمك

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.