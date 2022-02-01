أستاذ طب نفسي: تصفح الصور على مواقع التواصل الاجتماعي يسبب اكتئابا

قال هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، إن النوم يتكون من 4 مراحل، كل مرحلة تستغرق نصف ساعة تقريبا، موضحا أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى يستغرق نصف ساعة.

وأضاف هاشم بحري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الأخيرة من النوم هي الأطول من حيث المدة، كما أنها تعرف بـ مرحلة الأحلام، متابعا: "الناس بتحلم في المرحلة الأخيرة وعشان كدا لما بيصحى بيبقى فاكر الحلم".

وأشار إلى أن هناك أقاويل منتشرة حول وجود علاقة بين تصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم والإصابة بالاكتئاب، متابعا: “الأمر ليس متعلقا بالتصفح ولكنه مرتبط بالمادة التي أشاهدها”.

وأكد أن تصفح وسائل التواصل الاجتماعي لا يسبب اكتئابا، والبعض يهرب من الواقع وقلقه بالتصفح، متابعا: "لو بتتفرج على مواد ترفيهية هتحس بالاكتئاب ليه".

ولفت إلى أن تصفح بعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل "إنستجرام" يمكن أن يصيب البعض بالاكتئاب، واستطرد: "الناس بتشوف قدامها صور مختلفة ودا بيسبب اكتئاب".