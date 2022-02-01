لتحديد المزايا.. مقترح برلماني بدراسة المناخ الاستثماري لكل محافظة على حدة

توجه عمرو القطامي عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، لدراسة المناخ الاستثماري لكل محافظة على حدة للمساهمة في تعزيز فرص الاستثمار.

وقال "القطامي"، في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن كل محافظة من محافظات مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة تختلف عن الأخرى، وكل محافظة لديها قدرات و إمكانيات ومقومات لا تتوافر في غيرها، وهو ما يؤكد على أهمية إعداد دراسة شاملة حول المناخ الاستثماري بداخل كل محافظة على حدة تمهيداً لتحديد المزايا التي تمتلكها كل محافظة، ومحاولة توطين صناعات تتفق مع هذه المزايا.

وأضاف “القطامي”: "على سبيل المثال فأن دمياط لديها مقومات صناعة الأثاث، بينما الغربية لديها مقومات صناعة الغزل والنسيج، وأسوان لديها مقومات الصناعات الكيمياوية، بينما الأقصر لديها مقومات جذب الاستثمار السياحي، على عكس محافظة قنا لديها الإمكانيات اللازمة للصناعات الثقيلة مثل قصب السكر والأسمنت، والبحر الأحمر تمتاز بالمقومات السياحية فضلًا عن التعدينية، وهناك محافظات لديها بنية قوية تتلاءم مع الصناعات الثقيلة، وأخرى تتلائم مع الصناعات الملوثة للبيئة.

وأكد النائب عمرو القطامي، أن دراسة المناخ الاستثماري لكل محافظة على حدة، سيجشع المستثمرين على تركيز استثماراتهم في مناطق جغرافية معينة ويسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية لبلدنا.