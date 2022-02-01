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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يستمع لمطالب 35 مواطنا ومواطنة خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعي

جانب من لقاء محافظ
جانب من لقاء محافظ أسوان مع المواطنين

 استمع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لأوجاع وآلام ومطالب ٣٥ مواطن ومواطنة بقاعة عروس النيل ، مع توزيع حلوى الشوكولاته على الأطفال المرافقين خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعى الذى يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد قيام أصحاب المطالب بتسجيل أسباب طلباتهم بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمبنى المحافظة قبل اللقاء بأسبوع لدراسة هذه الطلبات من قبل المسئولين ، وإبداء الرأى القانونى والفنى والإنسانى .

وشهد لقاء المواطنين الذى حضره الدكتورة غاددة أبو زيد نائب المحافظ ، ومسئولى الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية عرض العديد من المطالب على محافظ أسوان والتى كان معظمها من الحالات المتضررة من تداعيات السيول ، وخاصة تعرض منازلهم وممتلكاتهم لأضرار متنوعة ، بجانب بعض الحالات الإنسانية والمرضية ، بالإضافة إلى المطالب الجماهيرية العامة ، وكذا توفير فرص عمل للشباب والفتيات فى المشروعات الجارية وبالقطاع الخاص .

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هذا بالإضافة إلى صرف مبادرة " الناس لبعضهم " لإعانات شهرية تتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه لمدة ٦ أشهر ، وأيضاً أجراء عمليات جراحية والكشوفات الطبية والأدوية وجلسات العلاج الطبيعى وتنمية المهارات مجاناً لبعض الحالات المرضية ، وكذا تحمل رسوم ونفقات التعليم لأطفال الأسر الأكثر إحتياجاً ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وإقامة بدور الرعاية الإجتماعية فى نفس الوقت ، فضلاً عن تخصيص محلات بالسويقات الجديدة .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج فعاليات القافلة الطبية المجانية التى نظمتها مديرية الصحة على مدار يومين وإستهدفت إجراء الكشف الطبى لعدد 3 آلاف و 466 مواطن من أهالى قرية الشطب بمركز دراوب ، وقرية وادى عبادى 2 بمركز إدفو حيث يأتي ذلك فى إطار تنفيذ أنشطة وفاعليات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) من أجل تحسين الظروف الصحية والمعيشية وتوفير حياة كريمة لأهالى القرى والنجوع المستهدفة على مستوى المحافظة .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القافلة الطبية شملت تقديم الخدمات العلاجية بعدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة ، فضلاً عن صرف العلاج بالمجان وتنظيم ندوات توعوية لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين ، مشيراً إلى الإستمرار فى تنظيم مثل هذه القوافل الطبية من أجل تخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل عن كاهل المواطنين وتوصيل الخدمة الطبية والعلاجية لمحل إقامتهم بالشكل المطلوب .

جانب من لقاء محافظ أسوان مع المواطنين
جانب من لقاء محافظ أسوان مع المواطنين
جانب من لقاء محافظ أسوان مع المواطنين
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