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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة عيد الشرطة .. الداخلية توزع المساعدات على عدد من المُفرج عنهم وأسر النزلاء .. صور

صدى البلد

واصلت وزارة الداخلية احتفالاتها بعيد الشرطة الـ70 لعام 2022، وإستمراراً لتنفيذ الإستراتيجية العقابية الحديثة لتأهيل ورعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسر النزلاء، وفى إطار برنامج الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم لتمكينهم للإندماج فى المجتمع.

أُقيمت احتفالية بمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل وادى النطرون تنسيقاً بين إدارة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية والعديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعدد من المُفرج عنهم وأسر النزلاء، وتم خلال الحفل توزيع بعض المساعدات العينية لعدد (118) حالة مفرج عنهم وأسر النزلاء ، كا تم تجهيز عدد (6) حالات زواج ، بالإضافة إلى إقامة (13) مشروع متناهى الصغر لعددٍ من المفرج عنهم ، وكذا تشغيل (50) من المفرج عنهم بعدد من الصوب الزارعية التى تم تجهيزهم بمعرفة القطاع، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

عيد الشرطة وزارة الداخلية أسر النزلاء توزع المساعدات

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