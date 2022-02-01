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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة تيسير تحتفل بعيد ميلاد خالتها النجمة شهيرة: ملامحك كلها مني

صدى البلد

احتفلت الفنانة منة بدر تيسير، بعيد ميلاد خالتها الفنانة الكبيرة شهيرة، ونشرت عدة صور لها مع خالتها، عبر حسابها على انستجرام .

وعلقت منة بدر قائلة " ملامحك كلها منى يادوب الاسم متغير ..القمر بتعنا عيد ميلاده النهارده احلي و ارق و اقوه ست في الدنيا مش خالتي ده امي التانيه و صحبتي و اختي بحبك قوي ربنا يخليكي لينا يارب دايما منحرمش منك ابدا ابدا يا حب العمر ".

يذكر أن أشادت الفنانة منة فضالي، بأداء الفنانة منة بدر تيسير، ونشرت صورة جمعتهما من كواليس تصوير حدوته "تاج راسنا بابا"من مسلسل نصيبي وقسمتك4،وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت فضالي من خلال صورتهما:"منة بدر تيسير شاطرة جدا جدا بجد وعامله الدور الاتاك تحفه حببتي مبروك وقمر بجد طبعا الصوره تشرح نفسها بعد ٢٤ساعه تصوير احم احم يعني وباكل فينو الساعه ٥ الصبح وحاجه هم المهم اني بحبك ومبسوطه اننا اشتغلنا سوا تاني".

وكانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الاول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الاول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعه من حكايات، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشه الدراما العديد من الاعمال الدراميه المنفصلة المتصلة.

محمود ياسين منة فضالي مسلسل نصيبي وقسمتك عمرو محمود ياسين منة بدر تيسير

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