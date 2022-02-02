تسلا تستدعي 53822 سيارة من كل الطرازات بسبب عيب في نظام القيادة الذاتية

استدعت شركة تسلا موتورز، عملاق صناعة السيارات الكهربائية 53822 مركبة عقب إصدارها تحديث برنامج عبر الهواء لتعطيل ميزة تسمى "rolling stop" الموجودة في برنامج القيادة الذاتية بيتا ، حسبما ذكرت وثائق على موقع استدعاء الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

تسلا

يشمل الاستدعاء كل طرازات تسلا S وتسلا X وتسلا 3 وتسلا Y وهي التي تعمل بنظام التشغيل 2020.40.4.10 أو أحدث من برنامج القيادة الذاتية الذكية.

الميزة التي سببت الاستدعاء هي rolling stop أو التوقف المتدرج، وهي خاصية تنشط في ظروف معينة وتسمح للسيارة عند التشغيل مع نظام بيتا للقيادة الذاتية الكاملة ، بالقيادة عبر تقاطع بأربعة اتجاهات بسرعة تصل إلى 5.6 ميل في الساعة إذا تم استيفاء قائمة المعايير، وتشير هيئة المرور إلى أن "الدخول في تقاطع طرق شامل بدون التوقف التام قد يزيد من مخاطر الاصطدام".

وكانت تسلا قد أعلنت أن كل الطرز الجديدة متوقفة هذه السنة حتى عام 2024 وذلك بسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات ومشاكل سلسلة التريد، ولذلك ستعطي كافة طاقة مصانعها وأولويتها القصوى للمنتجات الأربعة الحالية التي بالفعل حققت نجاحا ساحقا في الأسواق، نافية أن تكون من ضمن خطتها طرح طراز بسعر معقول في الوقت الحالي.

هذه الخطوة تعني أن السيارة الرياضية رودستر التي طال انتظارها، والتي تعرض لسلسلة من التأجيلات في الإنتاج ستلحق بشاحنة سايبر تراك ولن تدخل مرحلة الإنتاج التجاري قبل 2023 على الأرجح.