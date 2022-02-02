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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شروط إضراب العمال بقانون العمل الجديد وعقوبات المخالفين

الإضراب عن العمل
الإضراب عن العمل

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته أول أمس الاثنين، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على مواد الفصل الخامس من مشروع قانون العمل الجديد بشأن الإضراب والإغلاق، والتي تضمنت ضوابط حق إضراب العمال.

إضراب العمال بقانون العمل

نصت المادة (204) من قانون العمل على أنه: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (171) من هذا القانون، للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

ويجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشره أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته.

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ويحظر علي العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

كما يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت.

و يحظر أيضا، الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.

ويترتب على الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس الشيوخ مجلس الوزراء مشروع قانون

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