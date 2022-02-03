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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مأساة في المغرب.. القصة الكاملة لسقوط الطفل ريان في بئر عميقة.. شاهد

مأساة في المغرب..
مأساة في المغرب.. القصة الكاملة لسقوط الطفل ريان في بئر عميق

وسط حالة من الترقب والقلق والخوف على  مصير الطفل ريان الذي سقط في بئر عميقة في المغرب، ضجت وسائل الإعلام بما يحدث معه، حيث ينشغل الرأى العام العربي بقصته حالياً.

بدأ الحادث المأساوي عندما سقط الطفل ريان صاحب الـ 5 أعوام في بئر عميقة وضيقة يبلغ عمقها 62 متراً في قرية أغران بإقليم شفشاون شمالي المغرب منذ نحو 30 ساعة، في غفلة من والديه. 

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وحسب وسائل إعلام مغربية، تبحث السلطات المحلية عن الطفل منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مستعينة بجرافة، منوهة إلى أن الطفل ريان لا يزال على قيد الحياة وعالقا على عمق 35 متراًَ في البئر، وأنه يعاني إصابة وجروحا طفيفة على مستوى الرأس.

الطفل ريان

جاء ذلك بعدما فشلت محاولات سابقة قام بها متطوعون لانتشال الطفل من البئر بسبب ضيقها، حيث تعمل السلطات حاليا على الحفر في البئر بشكل أفقي، في خطوة ومحاولة جديدة لإنقاذ الطفل.

جهود مستمرة لإنقاذ الطفل ريان 

ووثقت كاميرات الفيديو الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لإنقاذ الطفل ريان ذي الـ 5 سنوات الذي وقع داخل بئر عميقة شمالي المغرب.

وتظهر الفيديوهات التي نشرتها العديد من الصحف المغربية وجود عشرات العاملين في فرق الإنقاذ، عند البئر التي وقع فيها ريان.

محاولات لإنقاذ الطفل ريان

وربطت  فرق الإنقاذ هاتفاً مع حبل، وأنزلته إلى قعر البئر، حيث أظهر الفيديو الملتقط أن الطفل بخير ويجلس بشكل سليم رغم ضيق الحفرة.

 وتطوع أحد شباب المنطقة بالنزول إلى البئر، لكنه وصل إلى مسافة 20 مترا فقط لضيق المكان وصعوبة التنفس.

نداء استغاثة للإسراع لإنقاذ الطفل ريان 

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب نداء استغاثة  للإسراع في إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر عميقة وضيقة في إقليم شفشاون، كما دشن رواد تويتر هاشتاج بعنوان «أنقذوا ريان».

 

الطفل ريان قرية أغران إقليم شفشاون شمالي المغرب السلطات المحلية فرق الإنقاذ أنقذوا ريان نداء استغاثة

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