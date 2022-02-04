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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأفوكادو والليمون.. أفضل الوصفات الطبيعية للتعامل مع البشرة الدهنية

البشرة الدهنية
البشرة الدهنية

الأشخاص ذوي البشرة الدهنية أكثر عرضة لمشاكل البشرة مثل البثور، في حين أن الكثيرين لا يدركون كيفية الحفاظ على إنتاجهم المفرط للدهون تحت السيطرة أو التعامل مع المسام المفتوحة ، والدهون ، وحب الشباب في نفس الوقت ، فمن المؤكد أن واحدة من أفضل الطرق للقيام بذلك هي استخدام أقنعة الوجه الطبيعية ، وفقا لموقع boldsky هناك أفضل الطرق طبيعية للتعامل مع البشرة الدهنية.

 

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1. قناع الليمون 

قناع الليمون واللبن الرائب مفيدة للغاية للبشرة الصحية حيث يحتوي الليمون على حمض الستريك الذي يساعد في التحكم في زيت البشرة، كما أن له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، علاوة على ذلك ، يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يعمل كمنظف طبيعي، إلى جانب ذلك ، فهو يساعد في إزالة الدهون وخلايا الجلد الميتة.

ستحتاج إلى ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون وملعقتين صغيرتين من الماء الفاتر.

ضعي طبقة سميكة على البشرة بأصابع نظيفة أو فرشاة مكياج واتركيها لمدة 5-10 دقائق. 

اشطفه بالماء الفاتر واتركه حتى يجف.

2. قناع الشوفان والأفوكادو للوجه

الأفوكادو غني بخصائص مضادات الأكسدة ويساعد على تقليل التشققات وتحسين مرونة الجلد، عند مزجه مع الشوفان ، يحافظ الأفوكادو على زيت الجلد خاليًا من الزيوت وصحيًا. 

يمكنك استخدام حزمة الوجه هذه مرة واحدة في الأسبوع لتغذية بشرتك. 

ستحتاج ½ كوب شوفان 

كوب من ماء الأفوكادو الناضج

ستحتاج إلى نصف كوب من دقيق الشوفان ونصف ثمرة أفوكادو ناضجة. 

ينقع نصف كوب من الشوفان في الماء ويهرس الأفوكادو. 

بعد 5 دقائق ، ضيفي الشوفان المنقوع إلى الأفوكادو المهروس واخلطيهم جيدًا. 

ضعي القناع لمدة 10-15 دقيقة. اغسله بالماء البارد.

 

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