عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة الكبرى الساعات القادمة .. أسعار الذهب العملات الأجنبية والعربية اليوم

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار العاجلة والقضايا المهمة، التي تخص عددا كبيرا من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي: 

أتربة ورمال وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة من عدم الاستقرار الجوية على المناطق الغربية للبلاد بدأت من ظُهر اليوم، مضيفة أن هناك نشاطا للرياح على مناطق السواحل الشمالية، مثل مطروح، والإسكندرية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة.

وأضافت “شاكر”، خلال لقائها على فضائية "اكسترا نيوز"، أن سرعة الرياح تتراوح بين 40 و50 كيلومترا في الساعة، معقبة "نتوقع خلال الساعات القادمة، أن يمتد نشاط الرياح ليشمل شمال وجنوب الصعيد، وسيناء.. ويؤثر برمال وأتربة خاصة على الطرق الصحراوية، والطرق المكشوفة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية".

ينقل عدوى الإصابة لـ16 شخصا.. الصحة تكشف خطورة متحور أوميكرون

قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك ارتفاعا في معدلات الإصابة بكورونا والذى يعد جزءا من وجود المتحورات .

ولفت  حسام عبد الغفار خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر  ،  إلى أن المتحورات الجديدة  اكثرقدرة على نقل العدوى والانتشار أكثر من قدرة المتحورات السابقة  .

الصحة: يجب أن نتعامل مع الأمراض التنفسية على أنها كورونا

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن الشخص المصاب بأمراض تنفسية تقع عليه مسئوليات أولها تجاه نفسه ووقايته من تداعيات هذه الإصابة، أما المسئولية الأخرى فهي تجاه البيئة المحيطة به وأفراد أسرته، والمجتمع.

وشدد حسام عبد الغفار، خلال استضافته ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على ضرورة وقاية الشخص ضد الإصابة بكورونا، وفى حالة انتشار الوباء من الأفضل أن نتعامل بشكل وقائى واحترازى مع الأمراض التنفسية على أنها إصابة بـ كورونا والذى يستلزم متابعة الأعراض، والعزل المنزلى

بعد 6 شهور.. متحدث الصحة يكشف خطوات تلقي الجرعة الثالثة للقاح كورونا|فيديو

أوضح حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ، الإجراءات المتبعة حول تطعيم المواطنين بالجرعة المعززة "الثالثة" ضد كورونا .  

وأشار حسام عبد الغفار خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر  ، إلى عدم وجود أى إجراءات بشأن تلقى الجرعة الثالثة ضد كورونا خاصة أنه بعد مرور 6 أشهر على تلقى الجرعتين يتلقى المواطن رسالة بشأن التوجه لنفس مكان التطعيم لتلقى الجرعة الثالثة .

الأرصاد: الطقس يتحسن نسبيا بدءا من السبت

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد استقرار الأحوال الجوية، قائلة: "بداية من يوم السبت سنبدأ نشعر بتحسن نسبي في الأحوال الجوية".

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فصائية "إكسترا نيوز": “سنشهد من ظُهر اليوم، الخميس، وحتى مساء غد، الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وسقوط الأمطار على بعض المناطق الموجودة في السواحل الغربية للبلاد”.

الأرصاد تُحذر: أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة الكُبرى اليوم

قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا سنشهد من ظُهر اليوم الخميس وحتى مساء غداً يوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وسقوط الأمطار على بعض المناطق الموجودة في السواحل الغربية للبلاد.

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فصائية "اكسترا نيوز"، أن الأمطار ستكون متوسطة ومع تقدم ساعات النهار ودخول ساعات الليل، ستزداد كميات الأمطار لتصبح غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء، مثل: السواحل الشمالية الغربية للبلاد، والإسكندرية ومطروح.

سرعة الرياح تصل 50 كم/ساعة..الأرصاد: اليوم وغداً سنشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس|فيديو

قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا سنشهد من ظُهر اليوم الخميس وحتى مساء غد الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، معقبة: "مش عايزين ننخدع بالطقس في ساعات الصباح من اليوم .. لأن الطقس مشمس وفيه استقرار في الأحوال الجوية ولكن هذا مستمر حتى وقت الظهيرة".

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن بداية من ظُهر اليوم، ستتأثر البلاد بمنخفض جوي في الطبقات العليا، وأيضاَ على سطح الأرض، مشيرة إلى أن هذا المنخفض سيؤثر على نشاط الرياح، حيث تكون سرعة الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 50 كيلومتراً في الساعة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 3-2-2022| فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الخميس .


سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو  17.75 جنيه للبيع و17.55 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-2-2022 | فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" ، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الخميس .


أسعار الذهب في مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 680 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 793 جنيها.

الأرصاد حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر متحور اوميكرون برامج التوك شو حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة كورونا الجرعة الثالثة للقاح كورونا اسعار العملات الاجنبية صدى البلد اسعار الذهب

موضوعات متعلقة

الانتخابات النقابية العمالية في منتصف 2022 .. تعيين 4308  شابا في 7 محافظات .. فض إضراب 438 عاملا بشركة "هابيتات" ..التفتيش على 124869 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

دعاء مستجاب يوم الجمعة تهتز له السماء

فريدة الشوباشي لـ صدى البلد: من يدّعي أن المرأة سبب التحرش «مشوه نفسي»..تعدد الزوجات حرام..ترأسي الجلسة الافتتاحية من هدايا القدر..حياة كريمة أعادت الكرامة لملايين المصريين..وأطالب برفع سن الزواج لـ21

دعاء سيدنا الخضر لـ كشف الكروب و الإبتلاءات

ما شربتش من نيلها.. ياسمينا العلواني تغني لـ مصر بندوة صدى البلد

أشادت بصوتي.. ياسمينا العلواني: شيرين لم تقل كلاما من باب المجاملة والمِراضية

ياسمينا العلواني: أحسن حاجة عندي لسة ماطلعتش وإمكانياتي بتزيد

عبد ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب : ماذا‭ ‬لو؟‭!‬

ترشيحاتنا

زيادة في الأمطار .. الأرصاد : رعد وبرق وتقلبات جوية بعد ساعات|فيديو

مجلس الوزراء يرعى مؤتمر المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف بالعالم الإسلامي

مجموعة الصداقة.. تكثيف التعاون البرلماني بين روسيا والسعودية

5 سنوات مهلة للإخلاء..3 أهداف لمشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني

الحكومة والبرلمان يبدآن مناقشات إعادة التوازن بين المالك والمستأجر

مسرى رسول الله .. عمر هاشم : القدس أمانة في أعناق الأمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يقترب .. الأرصاد تحذر من مساء اليوم وغدٍ |فيديو

انقطاع المياه بمناطق بالشيخ زايد لمدة 12 ساعة

آية واحدة تعالج الوسواس القهري..رددها 11 مرة

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

تمويه وخداع.. ما التشكيل الأقرب لمباراة مصر أمام الكاميرون ؟

قبل مباراة مصر والكاميرون.. إيتو يرد على كيروش بشأن تصريح "الحرب"

ننشر صورة الطفلة ساندي بعد العثور على جثتها أمام منزلها بالصف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صد هجوم جوى وتنفيذ تشكيل جوي فوق الأهرامات في ختام التدريب المصرى الفرنسى آمون-22

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

فيديو

صد هجوم جوى وتنفيذ تشكيل جوي فوق الأهرامات في ختام التدريب المصرى الفرنسى آمون-22

مبروك عطية: آية النشوز علاج رباني..والسنة النبوية أوضحت المقصود بالضرب

الدكتورعلي جمعة: طاعة الزوج واجبة وسبب دخول المرأة الجنة| فيديو

سقط ببئر عمقها 62 مترا.. مأساة الطفل ريان تشعل الرأي العام في المغرب "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ