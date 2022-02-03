أخبار التوك شو: أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة الكبرى الساعات القادمة .. أسعار الذهب العملات الأجنبية والعربية اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار العاجلة والقضايا المهمة، التي تخص عددا كبيرا من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة من عدم الاستقرار الجوية على المناطق الغربية للبلاد بدأت من ظُهر اليوم، مضيفة أن هناك نشاطا للرياح على مناطق السواحل الشمالية، مثل مطروح، والإسكندرية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة.

وأضافت “شاكر”، خلال لقائها على فضائية "اكسترا نيوز"، أن سرعة الرياح تتراوح بين 40 و50 كيلومترا في الساعة، معقبة "نتوقع خلال الساعات القادمة، أن يمتد نشاط الرياح ليشمل شمال وجنوب الصعيد، وسيناء.. ويؤثر برمال وأتربة خاصة على الطرق الصحراوية، والطرق المكشوفة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية".

قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك ارتفاعا في معدلات الإصابة بكورونا والذى يعد جزءا من وجود المتحورات .

ولفت حسام عبد الغفار خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، إلى أن المتحورات الجديدة اكثرقدرة على نقل العدوى والانتشار أكثر من قدرة المتحورات السابقة .

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن الشخص المصاب بأمراض تنفسية تقع عليه مسئوليات أولها تجاه نفسه ووقايته من تداعيات هذه الإصابة، أما المسئولية الأخرى فهي تجاه البيئة المحيطة به وأفراد أسرته، والمجتمع.

وشدد حسام عبد الغفار، خلال استضافته ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على ضرورة وقاية الشخص ضد الإصابة بكورونا، وفى حالة انتشار الوباء من الأفضل أن نتعامل بشكل وقائى واحترازى مع الأمراض التنفسية على أنها إصابة بـ كورونا والذى يستلزم متابعة الأعراض، والعزل المنزلى

أوضح حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ، الإجراءات المتبعة حول تطعيم المواطنين بالجرعة المعززة "الثالثة" ضد كورونا .

وأشار حسام عبد الغفار خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، إلى عدم وجود أى إجراءات بشأن تلقى الجرعة الثالثة ضد كورونا خاصة أنه بعد مرور 6 أشهر على تلقى الجرعتين يتلقى المواطن رسالة بشأن التوجه لنفس مكان التطعيم لتلقى الجرعة الثالثة .

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد استقرار الأحوال الجوية، قائلة: "بداية من يوم السبت سنبدأ نشعر بتحسن نسبي في الأحوال الجوية".

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فصائية "إكسترا نيوز": “سنشهد من ظُهر اليوم، الخميس، وحتى مساء غد، الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وسقوط الأمطار على بعض المناطق الموجودة في السواحل الغربية للبلاد”.

قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا سنشهد من ظُهر اليوم الخميس وحتى مساء غداً يوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وسقوط الأمطار على بعض المناطق الموجودة في السواحل الغربية للبلاد.

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فصائية "اكسترا نيوز"، أن الأمطار ستكون متوسطة ومع تقدم ساعات النهار ودخول ساعات الليل، ستزداد كميات الأمطار لتصبح غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء، مثل: السواحل الشمالية الغربية للبلاد، والإسكندرية ومطروح.

قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا سنشهد من ظُهر اليوم الخميس وحتى مساء غد الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، معقبة: "مش عايزين ننخدع بالطقس في ساعات الصباح من اليوم .. لأن الطقس مشمس وفيه استقرار في الأحوال الجوية ولكن هذا مستمر حتى وقت الظهيرة".

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن بداية من ظُهر اليوم، ستتأثر البلاد بمنخفض جوي في الطبقات العليا، وأيضاَ على سطح الأرض، مشيرة إلى أن هذا المنخفض سيؤثر على نشاط الرياح، حيث تكون سرعة الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 50 كيلومتراً في الساعة.

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الخميس .



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 17.75 جنيه للبيع و17.55 جنيه للشراء.

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" ، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الخميس .



أسعار الذهب في مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 680 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 793 جنيها.