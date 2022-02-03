ضبط ٣ أشخاص تقاضو مبالغ من مواطنين لإنهاء أوراق داخل إحدى المكاتب الحكومية

كشف رجال الأمن بالقاهرة ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحصل على مبالغ مالية من المواطنين نظير إنهاء الإجراءات لهم بأحد المكاتب التابع لإحدى الجهات الحكومية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشان تضرر عدد من المواطنين من تواجد عدد من الأشخاص "سماسرة" أمام مكتب تابع لإحدى الجهات الحكومية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة .

وقيامهم بالتحصل على مبالغ مالية منهم نظير إنهاء إجراءات أوراقهم بالمكتب بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (3) سماسرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.