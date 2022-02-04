أتاحت شركة مايكروسوفت Microsoft، تطبيق Microsoft Lists كمعاينة مجانية لشريحة أكبر من مستخدمي الحاسبات الشخصية.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge"، أوضحت مايكروسوفت أن تطبيق Microsoft Lists، سيتوفر كنسخة تجريبية لأول 200 ألف شخص من مالكي حسابات Microsoft العاديين، وهو يقدم نوعا من إدارة المهام التي تلبي تطبيق قائمة المهام، ولم يكن متاحا قبل ذلك إلا لمستخدمي الأعمال والشركات.

مايكروسوفت توفر تطبيق Lists لشريحة أكبر من المستخدمين

وسيأتي تطبيق Microsoft Lists، مع بعض الميزات الجديدة بما في ذلك طرق العرض المبوبة والقدرة على إضافة الصور في الخط، وهي فقط نسخة للمعاينة ولا تقدم محموعة المزايا الكاملة الخاصة بالقوائم، حيث ذكرت مايكروسوفت أنها تفتقد بعض وظائف التطبيق القياسي كما لن تتوفر هذه النسخة حاليا لمستخدمي التطبيق على أجهزة iOS أو أندرويد.

وستتوفر نسخة المعاينة، من تطبيق Microsoft Lists، مع بعض القيود على مساحة التخزين، حيث يمكن للمستخدم إنشاء ما يصل إلى 50 قائمة فقط للبيانات تضم كل قائمة 2000 عنصر كحد أقصى لكل قائمة وتحميل ما يصل إلى 200 ميجابايت من مقاطع الفيديو والملفات والصور إلى كل قائمة.

ويشار إلى أن مايكروسوفت أطلقت تطبيق Microsoft Lists، لأول مرة عام 2020، وصممته ليتمكن المستخدمون من خلاله من صنع قوائم وملفات لبياناتهم، ومشاركة هذه القوائم بسهولة عبر الأجهزة ومع الزملاء أو عبر الإنترنت، وهو يوفر قوالب جاهزة مثل معظم منتجات Microsoft للعديد من الاحتياجات المختلفة.

