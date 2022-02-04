عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت توفر تطبيق Lists لشريحة أكبر من المستخدمين

تطبيق Microsoft Lists
تطبيق Microsoft Lists من مايكروسوفت

أتاحت شركة مايكروسوفت Microsoft، تطبيق Microsoft Lists كمعاينة مجانية لشريحة أكبر من مستخدمي الحاسبات الشخصية.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge"، أوضحت مايكروسوفت أن تطبيق Microsoft Lists، سيتوفر كنسخة تجريبية لأول 200 ألف شخص من مالكي حسابات Microsoft العاديين، وهو يقدم نوعا من إدارة المهام التي تلبي تطبيق قائمة المهام، ولم يكن متاحا قبل ذلك إلا لمستخدمي الأعمال والشركات.

 

الحكومة الأمريكية تحقق مع مايكروسوفت بعد استحواذها على مالكة Call of Duty

تحذير عاجل من مايكروسوفت.. ثغرة جديدة تتيح للهاكرز التحكم في بريدك الإلكتروني

 

مايكروسوفت توفر تطبيق Lists لشريحة أكبر من المستخدمين

وسيأتي تطبيق Microsoft Lists، مع بعض الميزات الجديدة بما في ذلك طرق العرض المبوبة والقدرة على إضافة الصور في الخط، وهي فقط نسخة للمعاينة ولا تقدم محموعة المزايا الكاملة الخاصة  بالقوائم، حيث ذكرت مايكروسوفت أنها تفتقد بعض وظائف التطبيق القياسي كما لن تتوفر هذه النسخة حاليا لمستخدمي التطبيق على أجهزة iOS أو أندرويد.

وستتوفر نسخة المعاينة، من تطبيق Microsoft Lists، مع بعض القيود على مساحة التخزين، حيث يمكن للمستخدم إنشاء ما يصل إلى 50 قائمة فقط للبيانات تضم كل قائمة 2000 عنصر كحد أقصى لكل قائمة وتحميل ما يصل إلى 200 ميجابايت من مقاطع الفيديو والملفات والصور إلى كل قائمة.

ويشار إلى أن مايكروسوفت أطلقت تطبيق Microsoft Lists، لأول مرة عام 2020، وصممته ليتمكن المستخدمون من خلاله من صنع قوائم وملفات لبياناتهم، ومشاركة هذه القوائم بسهولة عبر الأجهزة ومع الزملاء أو عبر الإنترنت، وهو يوفر قوالب جاهزة مثل معظم منتجات Microsoft للعديد من الاحتياجات المختلفة.
 

تطبيق Microsoft Lists من مايكروسوفت
مايكروسوفت تطبيق Microsoft Lists Microsoft منتجات Microsoft تطبيق Lists

موضوعات متعلقة

تضخم ثروة مليارديرا "جوجل" بعد اقتراب قيمة ألفابت من 2 تريليون دولار

براءة اختراع من آبل تكشف عن "تصميم غير تقليدي" لهاتف آيفون

أول هاتف آيفون معدل بالعالم ومقاوم للماء.. يفشل في تحقيق المبيعات المتوقعة

ميزة جديدة في تويتر لتعزيز خصوصية المستخدمين.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل صفقة الأسلحة مع السعودية والإمارات

لا تتحدث مبكرا... "ميرور" تسخر من قائد الكاميرون عقب تأهل المنتخب لنهائي كأس الأمم الأفريقية

٢٣ لاعبا في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

يركض نحو المجد.. نادي ليفربول يهنئ محمد صلاح بالتأهل لنهائي أفريقيا

الصحة: تسجيل 2281 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 45 حالة وفاة

منتخب الساجدين يهزم بكاري جاساما ويطيح بالكاميرون.. هل يحقق الفراعنة حلم البطولة الثامنة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

ركلات الترجيح مصير مباراة الكاميرون ومصر بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 0-0

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

بكاء محمد شريف بعد خروجه من مباراة مصر والكاميرون.. وجمعة والشناوي يقبلان رأسه

إيتو يحتضن وائل جمعة .. ويهنئ منتخب مصر على الوصول للنهائي |صور

مصر ضد الكاميرون.. القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما حكم مباراة الكاميرون ومصر

موعد نهائي كأس الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر والسنغال .. وزير الشباب والرياضة يهنئ الفراعنة على الوصول لنهائي إفريقيا|صور

إيتو يحتضن وائل جمعة .. ويهنئ منتخب مصر على الوصول للنهائي |صور

فنجان قهوة عدلات .. 5 أفلام هامة فى مسيرة عايدة عبد العزيز

اكتشاف علمي.. تسجيل أول آثار أقدام ديناصورات آكلة اللحوم بصحراء مصر الشرقية|شاهد

فيديو

تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر.. ونجله يطلب الدعاء

سر انسحاب عايدة عبد العزيز من مسلسل غاضبون وغاضبات بعد 5 حلقات

أسرة النني: المصريون قادرون على عبور الكاميرون ونتوقع الفوز 2-0

فيديو جراف.. مصر والكاميرون .. حرب التصريحات تشعل أجواء اللقاء

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ