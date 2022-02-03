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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: أمطار خلال الـ 48 ساعة واستقرار الطقس يبدأ السبت القادم

الطقس السيئ
الطقس السيئ

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أعلنت أن الطقس سيشهد حالة من عدم الاستقرار خلال الـ 48 ساعة القادمة يومي الخميس والجمعة. 

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج المصرى " أفندى" المذاع عبر قناة المحور ، بداية من السبت القادم ستشهد البلاد استقرار فى أحوال الطقس حيث هدوء شدة الرياح مع عودة الشبورة فى الصباح الباكر.

 وتابع شاهين: أن وجود منخفض جوي متمركز في غرب البحر المتوسط وبمروره بساحل البحر المتوسط الذي يتزامن مع وجود منخفض آخر بطبقات الجو العليا ينشئ حالة من عدم الاستقرار".

الرياح

 وأشار: "عناصر هذه الحالة من عدم الاستقرار هي نشاط للرياح المثيرة للأتربة خاصة على المناطق المكشوفة وهو ما أدى إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على أغلب محافظات الجمهورية ومناطق من الوجه والبحري وامتدت إلى القاهرة". 

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار بهيئة الأرصاد الجوية أن"نشاط الرياح رفع نشاط البحر المتوسط إلى ما يقرب من 3 أمتار ونصف ومن المتوقع أن يصل الارتفاع غدا إلى 5 أمطار داخل البحر المتوسط". وتابع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار بهيئة الأرصاد الجوية،: "متوقع زيادة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسط وزيادة في فرص سقوط الأمطار".

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الطقس سقوط امطار شدة الرياح

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