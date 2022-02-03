الكويت تستأنف الرحلات الجوية إلى العراق

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن الخطوط الجوية الكويتية قررت استئناف الرحلات الجوية إلى بلاده.

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سفير جُمهوريّة العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي التقى الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتيّة معن رزوقي، وأعلن الأخير عن استئناف رحلات الخطوط الكويتية إلى العراق التي عُلقت لأيام".

والجمعة الماضية، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، تعليق الرحلات الجوية من الكويت إلى العراق، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية في بيان "تود الخطوط الجوية الكويتية التنويه بأنه تم تعليق الرحلات إلى الجمهورية العراقية مؤقتا".

وأوضحت أن ذلك "بناءً علي التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية،وسيتم إطلاعكم على آخر المستجدات والتعليمات التي تصدر من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي في هذا الشأن".