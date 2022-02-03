عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تستأنف الرحلات الجوية إلى العراق

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن الخطوط الجوية الكويتية قررت استئناف الرحلات الجوية إلى بلاده.

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سفير جُمهوريّة العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي التقى الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتيّة معن رزوقي، وأعلن الأخير عن استئناف رحلات الخطوط الكويتية إلى العراق التي عُلقت لأيام".

بعد الهجوم على مطار بغداد.. الكويت تعلن تعليق الرحلات الجوية إلى العراق

الكويت تعلن وقف الرحلات الجوية مع 9 دول إفريقية

والجمعة الماضية، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، تعليق الرحلات الجوية من الكويت إلى العراق، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية في بيان "تود الخطوط الجوية الكويتية التنويه بأنه تم تعليق الرحلات إلى الجمهورية العراقية مؤقتا".

وأوضحت أن ذلك "بناءً علي التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية،وسيتم إطلاعكم على آخر المستجدات والتعليمات التي تصدر من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي في هذا الشأن".

الكويت العراق الرحلات الجوية استئناف الخارجية العراقية

ترشيحاتنا

غباء وعدم تعلم.. روسيا تسخر من وزيرة خارجية بريطانيا بعد خطا فادح

60 دقيقة.. محمد صلاح يهدر هدفا مؤكدا في مرمى الكاميرون

اكتشاف علاج ينقذ الأفيال من فيروس قاتل

سبب خروج عمرو السولية من مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا

مصر والكاميرون.. المقاهي والأندية بالمحافظات كاملة العدد لمشاهدة المباراة| فيديو وصور

سر انسحاب عايدة عبد العزيز من مسلسل غاضبون وغاضبات بعد 5 حلقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

حالات فسخ عقد الإيجار القديم وفقا للقانون

مصر ضد الكاميرون.. القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

مصر والكاميرون .. العارضة تحرم الأسود من الهدف الأول في شباك الفراعنة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

مصر والكاميرون.. إصابة الونش وتحذير لكيروش وتعادل سلبي ملخص الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنجان قهوة عدلات .. 5 أفلام هامة فى مسيرة عايدة عبد العزيز

اكتشاف علمي.. تسجيل أول آثار أقدام ديناصورات آكلة اللحوم بصحراء مصر الشرقية|شاهد

مصر والكاميرون .. انفعال كيروش على الحكم بكاري جاساما |شاهد

مصر والكاميرون .. شاهد إحماءات لاعبي منتخب الفراعنة أمام الأسود

فيديو

سر انسحاب عايدة عبد العزيز من مسلسل غاضبون وغاضبات بعد 5 حلقات

أسرة النني: المصريون قادرون على عبور الكاميرون ونتوقع الفوز 2-0

فيديو جراف.. مصر والكاميرون .. حرب التصريحات تشعل أجواء اللقاء

شبيه منى زكي يثير جدلا على منصات التواصل الاجتماعي .. “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ