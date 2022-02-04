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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد النصر بالمنصورة

وزير الأوقاف ومحافظ
وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد النصر بالمنصورة

افتتح محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مسجد النصر بقرية سرسو البرامون التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الجمعة، وألقى خطبة الجمعة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بعنوان : "الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية". 
يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح  22 مسجدًا، منها 19 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانًة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 549 مسجدًا، منها 469 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و80 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:


مديرية أوقاف سوهاج
1. الشيخ رشاد – بنجا – طهطا 
2. الرحمن – طما - سوهاج 
3. عمرو بن العاص – الصفيحة- طهطا


مديرية أوقاف الدقهلية
4. النصر – سرسو البرامون – مركز المنصورة 
5. الشهيد حسن المتولي – قرية الروضة – مركز الستاموني 
6. شهدي  الإبراشي – سندوب - المنصورة 
7. محمد سلامة – الربيعة – مركز دكرنس 
8. الجوهري – عزبة الجوهري أبو جلال – مركز شربين 
9. عزبة فودة ميت خيرون – مركز المنصورة
10. أبو النصر – عزب العرب – أجا 


مديرية أوقاف البحيرة
11. المدينة – المحمودية
12. سليمان رزق – قرية سليمان رزق – جماع – دمنهور
13. عزبة الشارية – جبارس – قرية الشارية – ايتاي البارود
مديرية أوقاف المنوفية
14. التوبة – كفر داوود – مركز السادات
مديرية أوقاف شمال سيناء
15. رياض الصالحين – وادي الحاج - إدارة أوقاف نخل


مديرية أوقاف قنا
16. الشيخ عبد الكريم – فاو بحري - دشنا
مديرية أوقاف بني سويف
17. الفتح – البهسمون -اهناسيا
مديرية أوقاف الفيوم
18. محمد النزلة - الشواشنة


مديرية أوقاف الأقصر
19. البروج شرق – حاجر العديسات قبلي - الطود


ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف سوهاج
1. آل قنبر –  جهينة الشرقية 
مديرية أوقاف البحيرة 
2. خوجة – مركز كفر الدوار
مديرية أوقاف الغربية
3. الخزرجي – شقرف - طنطا

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