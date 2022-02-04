في يومه العالمي.. اكتشف حقيقة أشهر الخرافات الشائعة عن السرطان

يوافق 4 فبراير من كل عام الاحتفال بـ اليوم العالمي لـ السرطان لأنه من أخطر الأمراض المنتشرة فى العصر الحديث لذا فإن التوعية به وكشف أشهر الخرافات عنه من أهم الطرق التى تساعد فى السيطرة على انتشار هذا المرض.

ونكشف لكم أشهر الخرافات عن السرطان الشائعة فى مختلف دول العالم، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ mayoclinic ”.

مزيلات العرق تسبب سرطان الثدي

الحقيقة: لا يوجد دليل قاطع يربط بين استخدام مضادات التعرق تحت الإبط وسرطان الثدي.

وأشارت بعض التقارير إلى أن هذه المنتجات تحتوي على مواد ضارة مثل مركبات الألمنيوم والبارابين التي يمكن امتصاصها من خلال الجلد أو دخولها الجسم عن طريق الحلاقة لكن الأدلة حتى الآن تشير إلى أن هذه المنتجات لا تسبب السرطان لكن يمكن أن تسبب مشكلات أخرى لذا اختر المنتجات التي لا تحتوي على مواد كيميائية تثير قلقك.

تسخين الطعام في البلاستيك يسبب السرطان

الحقيقة: لا تشكل الحاويات والأغلفة البلاستيكية المُصنَّفة على أنها آمنة للاستخدام في الميكروويف تهديدًا.

هناك بعض الأدلة على أن الحاويات البلاستيكية غير المخصصة للاستخدام في الميكروويف يمكن أن تذوب وتسرب المواد الكيميائية إلى طعامك لذا تجنب استخدام أوعية المايكرويف البلاستيكية التي لم تكن مخصصة للميكروويف ، مثل أحواض المارجرين ، أو حاويات تناول الطعام في الخارج أو الأوعية المخفوقة.

المصابون بالسرطان لا يأكلون السكر

الحقيقة: هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم العلاقة بين السكر في النظام الغذائي والسرطان.

تعتمد جميع أنواع الخلايا بما في ذلك الخلايا السرطانية ، على سكر الدم (الجلوكوز) للحصول على الطاقة، لكن إعطاء المزيد من السكر للخلايا السرطانية لا يجعلها تنمو بشكل أسرع وبالمثل ، فإن حرمان الخلايا السرطانية من السكر لا يجعلها تنمو بشكل أبطأ.

هناك بعض الأدلة على أن تناول كميات كبيرة من السكر يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان منها سرطان المريء

السرطان معدي



الحقيقة: ليست هناك حاجة لتجنب شخص مصاب بالسرطان وعدم ملامسته، من الجيد أن تلمس وتقضي الوقت مع شخص مصاب بالسرطان، وعلى الرغم من أن السرطان نفسه ليس معديًا ، إلا أن الفيروسات المعدية في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان مثل فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) - عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي - يمكن أن تسبب سرطان عنق الرحم وأنواع أخرى من السرطان والتهاب الكبد B أو C - الفيروسات التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أو استخدام الإبر الوريدية المصابة - والتي يمكن أن تسبب سرطان الكبد لذا تحدث إلى طبيبك حول اللقاحات والطرق الأخرى للوقاية منها.