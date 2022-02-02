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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| فوائد الحلبة على الريق للرجال.. هل زيت القلي يسبب السرطان؟

السرطان
السرطان

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسنعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

علاج لمشاكل الخصوبة والإنجاب.. فوائد الحلبة على الريق للرجال

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن فوائد الحلبة على الريق للرجال، حيث أنها من أشهر المواد المعززة للصحة الجنسية.

وأثبتت الأبحاث العلمية فوائد الحلبة على الريق للرجال أنها تمتلك فوائد عديدة لتحسين الصحة الجنسية فهي لا تزيد الرغبة فقط بل بل تساعد فى علاج كافة المشاكل الجنسية مثل ضعف الانتصاب وضعف الحيوانات المنوية.

صحي أكتر ..بدائل زيت الطهي المكرر

الزيت عبارة عن دهون بحتة مع إزالة جميع العناصر الغذائية الأخرى، ويحتوي على سعرات حرارية لكل جرام أكثر من أي طعام آخر، وليس من الصعب التبديل إلى الطهي الخالي من الزيت.

بدائل زيت الطهي المكرر

1- زيت الزيتون

يتكون زيت الزيتون من ثمار شجرة الزيتون ويحتوي على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، استخدمه لتتبيل السلطة أو ماء مالح، وليس للخبز أو للقلي العميق.

 

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فوائد الحمص للرجال والسيدات .. يحمي من 9 أمراض

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للرجال فقط .. استشارى ذكورة يكشف عن حل نهائي لضعف الانتصاب

هل زيت القلي يسبب لك السرطان؟.. طبيب أمريكي يجيب

أظهرت دراسة، أن أحد المكونات الغذائية المعتادة التي نأخذها كأمر مسلم به قادر في الواقع على توليد نمو السرطان في أجسامنا، أن الرجال يعانون بشكل واضح من الإصابة بسرطان البروستاتا بسبب المركبات التي يتم تكوينها عند تسخين الزيت.

3 مشروبات للتخلص من سموم الجسم في الشتاء

الأكل الصحي والنوم الجيد هما جانبان مهمان من جوانب الحياة لا يمكن للمرء تجنبهما، يمكنك التبديل إلى الأطعمة الخارقة من أجل إنقاص الوزن أو اكتسابه بشكل فعال، وممارسة الرياضة بقوة أو بسرعة لتظل مركزًا على مسار حياة صحية ولياقة.

 يمكنك التخلص من سموم الجسم في هذا الشتاء بأبسط طريقة ممكنة.

الخصوبة فوائد الحلبة بدائل زيت الطهي المكرر زيت الزيتون سموم الجسم

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