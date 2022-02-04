أمطار غزيرة وبرودة شديدة تضرب دمياط.. فيديو

محافظة دمياط

شهدت محافظة دمياط، على مدار اليوم الجمعة، موجه من الأمطار الغزيرة في مختلف أنحاء مدن وقري المحافظة .

وكانت قد شهدت محافظة دمياط منذ امس برودة شديدة وغيوم وارتفاع الموج على البحر المتوسط يصل إلى 4 امتار على حسب ماأكدته هيئة الأرصاد الجوية.



ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على جاهزية الاستعداد لأى طاري ء في حاله سقوط الأمطار والسيول.



وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على جاهزية جميع الوحدات المحلية ومجالس المدن والتواجد بالشارع والوقوف على مدى جاهزية عربات شفط مياة الامطار وتسليك كافة البالوعات بالشوارع الرئيسية والجانبية وقيام عمال الصرف الصحى بالتواجد على مدار اليوم في شوارع المدن والقري لمواجهة اى طوارئ



وأعلنت جمعية الصيادين بعزبة البرج توقف حركه الصيد بالعزبة لحين استقرار الأحوال الجوية حفاظا على أرواح الصيادين ولحين تحسن الاحوال الجوية.

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