قصواء الخلالي: بشار بن برد بالغ في تقديم نفسه ونهايته كانت دموية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن بشار بن بُرد كان واحدا من أهم الشعراء ومن أشهر الشعراء المجددين في تاريخ الشعر العربي، وعاصر نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، وكان ذلك في خواتيم القرن الأول الهجري وبدايات القرن الثاني الهجري وعاش حتى خواتيمه.

وأضافت قصواء الخلالي خلال تقديم حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc"، أن ابن بُرد كان له الكثير من الأشعار والقصائد لكنه بالغ في تقديم نفسه فوصف نفسه في مرة حين سُئل قال إنه ألّف آلاف القصائد والأبيات من الشعر، ولكن جاءت الدراسات بعد ذلك لتكشف أن ابن برد لم يقدم هذا الكم الشعري.

وتابعت قصواء الخلالي، أن ابن بُرد كان معتدا بذاته وكان جريئا وشجاعا وقيل عنه إنه قد تزندق ونسب إليه الكثير من الموبقات وقيل عنه إنه ماجن، لكنه في الأخير كان شاعرا عظيما ومفوها وكان بليغا، وكان لا يُرى، لكنه كان بصيرا وقدم شعرا عظيما وحكيما وقال هجاءً لاذعا.

وأردفت قصواء الخلالي: "لحكايات بشار بن بُرد الكثير، وله الكثير من المواقف وكانت نهايته صعبة وعنيفة ودموية، لكنه في الأخير عاش حياته -كما نقول- طولا وعرضا واستطاع أن يصل إلى الكثير واستطاع تحقيق الكثير، وذاع صيته وانتشر حتى إن الناس يتغنون بأشعاره ويتحدثون عن بلاغة قصائده وعن الكثير من الجماليات فيها، حتى أن أشعار الغزل لديه كانت ذائعة الصيت.