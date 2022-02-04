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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس نقص المناعة في هولندا

نقص المناعة
نقص المناعة

اكتشف العلماء سلالة جديدة من فيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي في) عالية التحور تجعل الأفراد المصابين يمرضون أسرع بمرتين من السلالات الحالية من الفيروس في هولندا.
 

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ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أظهرت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد، أن الطفرة الجديدة - التي تسمى متغير «في بي» - أصابت ما لا يقل عن 109 أشخاص.



وتدمر السلالة جهاز المناعة وتضعف قدرة الشخص على محاربة العدوى اليومية والمرض بشكل أسرع من الإصدارات السابقة للفيروس.



هذا يعني أن أولئك الذين يصابون بهذه السلالة يمكن أن يصابوا بالإيدز بشكل أسرع.

ويحتوي متغير «في بي» أيضاً على حمل فيروسي يتراوح بين 3.5 و5.5 مرة أعلى من السلالة الحالية؛ مما يعني أن الأشخاص المصابين هم أكثر عرضة لنقل الفيروس للآخرين.

ومع ذلك، بعد بدء العلاج، يتمتع أولئك المصابون بالمتغير بمعدل تعافٍ للجهاز المناعي مماثل للمصابين بسلالات فيروس نقص المناعة البشرية الأخرى.

لكن، حذر الباحثون من أن التدهور الصحي السريع بعد الإصابة بـ«في بي» يعني أن الاكتشاف المبكر والعلاج «أمر بالغ الأهمية».

 يُنصح البريطانيون بإجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي مرة واحدة على الأقل سنوياً.

يُعتقد أن أكثر من 100 ألف بريطاني ومليون أميركي يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية.

وتماماً مثل «كورونا»، يتحور فيروس نقص المناعة البشرية بسرعة كبيرة، ولكن الغالبية العظمى من هذه التغييرات لا تحدث فرقاً في طبيعة الفيروس.

ومن غير الواضح كيف ظهر المتغير، لكن الفريق قال، إن أحد الخيارات قد يكون عدوى طويلة بشكل غير عادي لدى شخص لم يخضع للعلاج لمنع الفيروس من التكاثر والتطور.

ولا يعرف العلماء بعد كيف يكون المتغير أكثر قابلية للانتقال وإضراراً بجهاز المناعة.

ولاحظ الباحثون، أن الأشخاص المصابين بالسلالة لديهم الخصائص نفسها - بما في ذلك العمر والجنس - مثل الأشخاص الآخرين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في هولندا.

وقال الخبراء، إن إجراء مزيد من الدراسات حول آليات المتغير قد يكشف عن أجزاء جديدة من الفيروس يمكن استهدافها من خلال الأدوية.

فيروس المناعة المصابين السلالات هولندا

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