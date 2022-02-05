بعد زيادة البنزين.. تعمل إيه لو حد رفع عليك أجرة الميكروباص؟

قد يتعرض البعض في محافظة القاهرة للاستغلال من بعض سائقي الميكروباص والنقل الجماعي خاصة بعد رفع أسعار البنزين بالأمس ، على الرغم من إعلان محافظة القاهرة ثبات تعريفة الركوب وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

محافظ القاهرة أكد في تصريحات صحفية له أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ و١١٤ فى حالة أى زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الاحياء بالتواجد الميداني والمرور علي المواقف للتاكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وجرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.

وفق ما جاء به قانون المرور جاءت العقوبات بالغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه لكل سائق طلب أجرا أكثر من التعريفة المقررة.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يناير - مارس 2022.

وتطبق الأسعار الجديدة للبنزين بعد الزيادة من صباح اليوم الجمعة

الأسعار الجديدة

بنزين 80 بسعر 7.25 جنيه للتر.

بنزين 92 بسعر 8.50 جنيه للتر.

بنزين 90 بسعر 9.50 جنيه للتر.

تثبيت السولار عند 6.75 جنيه للتر .

تثبيت متر الغاز عند 3.75 جنيه للمتر