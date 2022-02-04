أحمد عز: تصوير مشاهد فيلم الجريمة كان صعبا ..فيديو

قال الفنان أحمد عز إنه فخور بفيلم الجريمة، معقبا:" فخور بالتجربة لأننا بشتغل مع المخرج الكبير شريف عرفة".



وأضاف عز خلال لقائه مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن كواليس تصوير فيلم الجريمة كانت صعبة للغاية ومتعبة، وأتمنى النجاح على قدر التعب.

فيلم الجريمة



ووصف أحمد عز فيلمه بأنه حالة جديدة، قدمت إنتاجيًا وإخراجيًا على أكمل وجه، مشيدا بالتعاون الثاني له مع المخرج شريف عرفة قائلا: "شرف لأي حد يشتغل معاه وبنتعلم منه".

وأشار إلى أن فيلم الجريمة نوع مختلف من السينما لم يقدم منذ فترة طويلة، وتدور أحداثه في السبعينيات، موضحا أن العرض الخاص يمنحه مؤشرًا مبدئيًا لنجاح العمل وإعجاب الجمهور به.

وصرح أحمد عز على هامش العرض الخاص لفيلم الجريمة، بأنه يستعد لبدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل الاختيار خلال يومين، مشيرًا إلى أنه فخور بالمشاركة في هذا العمل.