خطوات يجب اتخذها إذا كانت نتيجة التحليل سلبيًا ولكن لديك أعراض كورونا

اوميكرون هو المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد ، ويعتبر من أكثر المتغيرات سريعة الانتشار وسهلة الأنتقال من شخص لأخر ولكن الرغم من ذلك يصعب التعرف عليها حتى من خلال الأختبارات و المسحات أيضا.



وتشير أحدث التقارير، إلى أنه تم اكتشاف اوميكرون المتغير الفرعي الجديد في ما يصل إلى 54 دولة، يُعتقد أن الإجهاد أدى إلى زيادة عدد حالات كورونا، بينما أبلغت إنجلترا عن العديد من حالات التخفي من اوميكرون ، تم إدراج الدنمارك على أنها الدولة الأكثر تضررًا من المتحور الجديد .



ومع ذلك ، وفقًا لبيان صادر عن معهد Statens Serum Institute الدنماركي ، وهو مركز أبحاث للأمراض المعدية تديره الحكومة ، لا يبدو أن اوميكرون الخفي يشكل أي تهديد خطير للحياة حتى الآن.



ولكن بغض النظر عن مدى اعتدال المتغير ، فإن الشيء الوحيد الذي يفصله عن سلالته الأصلية هو قدرته على الهروب من عملية التتبع.



ونتائج الاختبار السلبية قد تكون محتملة ، حتى مع ظهور أعراض فيروس كورونا

وفقًا للخبراء ، يفتقر Stealth Omicron إلى طفرة ، وهي جزء لا يتجزأ من اكتشاف كورونا وفقًا لـ UKHSA ، يحتوي اوميكرون على حذف جيني في الجين الشائك "S" الذي يساعد مقدمي الرعاية الصحية على اكتشافه بسهولة من خلال اختبار RT PCR، ومع ذلك في اوميكرون الخفي ، لا يوجد تسرب للجين S ، مما يجعل من الصعب تتبعه وإشكالية للغاية.



وبالنظر إلى أن إصدار BA.2 من متغير اوميكرون يمكن أن يتجنب الكشف ، يمكنك الحصول على نتيجة اختبار سلبية حتى لو كانت لديك أعراض كورونا ، وفي ضوء ذلك تحتاج إلى أن تكون أكثر حذراً من المعتاد، من خلال:

-نصائح إذا كانت لديك أعراض فيروس كورونا رغم سلبية الأختبار

انتقل عالم الأوبئة المقيم في الولايات المتحدة فهيم يونس إلى تويتر للتحذير من أعراض أوميكرون الخفيفة ، حتى لو كانت نتيجة الاختبار سلبية للفيروس.

وفقًا للطبيب ، تتطلب الإصابة بالتهاب الحلق أو الحمى إجراء فحوصات فورية.

ومع ذلك ، إذا كانت نتائجك سلبية ، فإنه يوصي بإجراء الاختبار مرة أخرى في غضون 24 إلى 48 ساعة أخرى. هذه المرة ، بدلاً من اختبار مستضد سريع ، يوصي باختبار RT PCR COVID-19.



علاوة على ذلك ، يقترح الدكتور يونس العزل لمدة 5 إلى 10 أيام ويقول: "لا تصدق فقط اختبارًا سريعًا سلبيًا واحدًا.



في حين أن اختبار المستضد السريع ومجموعات الاختبار الذاتي سريعة في تقديم النتائج ، فإن الاختبارات الجزيئية ، المعروفة أيضًا باسم PCR (تفاعل البوليميراز المتسلسل) ، هي الاختبار الأكثر موثوقية ودقة للكشف عن عدوى فيروس كورونا النشطة، وذلك لأن اختبار RT PCR يخضع لسلسلة من عمليات التشخيص المتخصصة ويفحص الحمض النووي الريبي للفيروس بأكمله ، في حين أن اختبار المستضد ينظر فقط إلى جزء البروتين.



ويوصي خبراء الصحة بإجراء اختبار جزيئي في حال كنت تريد التأكد من حالة COVID الخاصة بك.

-عزل المنزل هو المفتاح

في وقت يصعب فيه التمييز بين عدوى أوميكرون ونزلات البرد ، يجب على المرء أن يميل إلى بروتوكولات COVID وأن يتخذ جميع التدابير بمسؤولية.



إذا كنت تعاني من صداع ، والتهاب في الحلق ، وسيلان في الأنف ، وآلام في الجسم ، وإرهاق ، فمن المهم أن يتم فحصك على الفور وعزلك حتى تحصل على تقرير اختبار سلبي. في الهند ، تم اختصار فترة العزلة في المنزل إلى 7 أيام بدلاً من 10 أيام لكل من مرضى COVID الذين يعانون من أعراض أو بدون أعراض.



خفضت العديد من الدول الأخرى بما في ذلك المملكة المتحدة إلى 5 أيام.

المصدر: timesofindia.