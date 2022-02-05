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إلهام أبو الفتح
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فن

فى ذكرى ميلاده.. لحظة بكى فيها السيد راضى .. نوستالجيا "فيديو"

السيد راضى
السيد راضى

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان السيد راضى والذى قدم عديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الدراما والمسرح المصرى. 

وعاش السيد راضى لحظات صعبة فى حياته ولكن تظل لحظة وفاة شقيقته فى حادث سير مع ابنها هى الأصعب فى حياته خاصة انه لم يكن لديه ابناء. 

وروى السيد راضى فى لقاء نادر له هذه اللحظة العصيبة عليه فى برنامج “ساعة صفا” مع الفنانة والاعلامية صفاء أبو السعود قائلا : “مثلما أضحك أبكى.. وهناك لحظات شجن داخلى ووقت أبكى كل كيانى يبكى عقلى وقلبى”. 

وعن حادث شقيقته الذي تسبب فى بكائه، قال السيد راضى: “عندما فقدت أختى Tفي حادث أليم بمحافظة الإسماعيلية، وقتها المحافظ عبدالمنعم عمارة كلمنى فى التليفون وقالى تعالى، وبعدها روحت وأنا معرفش الحكاية، ولما شوفت عربية أختى اللى كانت ركباها انقبضت”. 

وأوضح السيد راضى : “كان معاها طفل وقتها واتوفى لما خدته وحطيته جمبها ومشيت بالعربية دموعى نزلت تلقائى”.

مشوار السيد راضى 

وبدأ السيد راضى حياته من على مسرح جامعة القاهرة عندما كان يدرس فى كلية تجارة قبل الانتقال إلى المعهد العالي للفنون، واشتهر للجمهور بمسرحياته "المفتش العام" و "جولفدان هانم" و "سفاح رغم أنفه" و "البرنسيسة"، و"ممنوع الضحك"، حيث إنه أحد المخرجين المصريين الذين ساهموا في رفع شأن المسرح المصري خلال الستينيات. خرج السيد راضى ما يزيد على ٢٥ عملا مسرحياً، وكان قد انتخب رئيسا للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية في ١٩٩٣، كما شغل عددا من المناصب، منها رئيس لجان الإنتاج المشترك بالبيت الفنى للمسرح، وعضو المجلس التنفيذى للاتحاد الدولى للنقابات الفنية، وفى ١٩٩٥ كان مديرا للمسرح الكوميدى ووكيلا لوزارة الثقافة ١٩٩٦ وعضو المجلس الأعلى للثقافة.

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من أعماله المسرحية «البرنسيسة» و«دلع الهوانم» و«الصعايدة وصلوا» و«مهرجان الحرامية» و«سوق الحلاوة» و«الدكتور زعتر» و«خد الفلوس واجرى» ومن الأفلام التي شارك فيها «العبيط» و«أبناء الصمت» و«وراء الشمس» و«الإنس والجن» و«أمهات في المنفى» و«اغتيال» و«مجرم مع مرتبة الشرف» ومن المسلسلات «رأفت الهجان» و«السيرة الهلالية» والظاهر بيبرس» و«لا أحد ينام في الإسكندرية» و«سلطان الغرام» و«العائدون» وكان السيد راضى قد تعرض لأزمة صحية أثناء تصوير مسلسله الجديد (الحياة لونها بمبى)، نقل على إثرها إلى المستشفى، إلى أن توفى«زي النهارده» في ١٠ إبريل٢٠٠٩.

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