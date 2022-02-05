عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا تنظم زيارة لجناح وزارة الدفاع بمعرض الكتاب في دورته الـ 53

جامعة طنطا تنظم زيارة
جامعة طنطا تنظم زيارة لجناح وزارة الدفاع بمعرض الكتاب في دور

نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة طنطا، اليوم السبت، زيارة لجناح وزارة الدفاع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، ضمن الفعاليات المقامة بالجناح طوال فترة المعرض.

 

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، حرص  الجامعة على دعم قيم الولاء والانتماء والمواطنة فى نفوس الطلاب، ورفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعيتهم في شتى مجالات المعرفة، والتعريف بالمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها القوات المسلحة.

"زراعة الغربية": منع وإزالة أي تعديات في المهد

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أن الزيارة شارك فيها 25 طالبا وطالبة بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث قاموا بزيارة الجناح العسكري بالمعرض والاستماع إلى شرح حول التاريخ العسكري المصري العريق، ونبذه عن المناورات والفاعليات التي تقوم بها القوات المسلحة.

إحباط محاولة لتصنيع مخدر الأيس بمبلغ 22 مليون جنيه في الغربية

وأكد نائب رئيس الجامعة ، حرص طلاب الجامعة خلال الزيارة على الاطلاع على الدورات التدريبية التي يقدمها معهد القوات المسلحة للغات، وإدارة نظم المعلومات، والإصدارات الخاصة بالقوات المسلحة، والمجلدات التي تضم معارك الجيش المصري على مر العصور، بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة بالتعريف بحروب الجيل الرابع والحروب غير النمطية.

التنسيق الغربية القوات السبت مصري المشروعات القومية معرض نظم المعلومات الدورات التدريبية زيارة الشباب المعرض القاهرة الطلاب رئيس

موضوعات متعلقة

ضبط 16 مركبة مخالفة في حملات مرورية بشوارع الغربية

ترشيحاتنا

حقوقية: الختان عادة أفريقية ومصر شهدت صحوة في حقوق الطفل

بعد أشواط المعاناة الإضافية.. تشيلسي يفسد مفاجأة بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

عناصر الإنقاذ تعثرعلى الطفل ريان.. وفريق طبي يتولى مهمة نقله إلى المستشفى

ماتت ومعها سر الجريمة.. وفاة الضحية الخامسة فى مذبحة الزمالك.. تفاصيل

الجزار: تنفيذ 92% من "الحي اللاتيني" وإنهاء منطقة “الداون تاون” بالعلمين الجديدة

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

مسؤول مغربي: ليس هناك دليل على أن الطفل ريان مازال حيا

مجانا.. كيف تشاهد مباراة الأهلي ومونتيري عبر تطبيق أبو ظبي الرياضية

روح بطولية.. شاب مغربي يطلب منحه فرصة لإنقاذ الطفل ريان

بعد كورونا| متحور جديد من الإيدز شديد الخطورة يجتاح العالم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

عملية إنقاذ الطفل ريان وكيفية سقوطه في البئر .. تغطية خاصة

تخلص من زوجته وشقيقته وطليقها وانتحر.. تفاصيل مذبحة الزمالك.. تغطية خاصة بالفيديو

فى ذكرى ميلاده.. لحظة بكى فيها السيد راضى .. نوستالجيا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

اﻟﻤﺰﻳﺪ