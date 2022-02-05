جامعة طنطا تنظم زيارة لجناح وزارة الدفاع بمعرض الكتاب في دورته الـ 53

نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة طنطا، اليوم السبت، زيارة لجناح وزارة الدفاع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، ضمن الفعاليات المقامة بالجناح طوال فترة المعرض.

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، حرص الجامعة على دعم قيم الولاء والانتماء والمواطنة فى نفوس الطلاب، ورفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعيتهم في شتى مجالات المعرفة، والتعريف بالمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها القوات المسلحة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أن الزيارة شارك فيها 25 طالبا وطالبة بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث قاموا بزيارة الجناح العسكري بالمعرض والاستماع إلى شرح حول التاريخ العسكري المصري العريق، ونبذه عن المناورات والفاعليات التي تقوم بها القوات المسلحة.

وأكد نائب رئيس الجامعة ، حرص طلاب الجامعة خلال الزيارة على الاطلاع على الدورات التدريبية التي يقدمها معهد القوات المسلحة للغات، وإدارة نظم المعلومات، والإصدارات الخاصة بالقوات المسلحة، والمجلدات التي تضم معارك الجيش المصري على مر العصور، بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة بالتعريف بحروب الجيل الرابع والحروب غير النمطية.