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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الموجة الخامسة.. "الحساسية والمناعة": تسجيل 15 ألف إصابة بـ "أوميكرون" خلال أسبوع

صدى البلد

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن وضع مصر في وباء كورونا أفضل من كثير من دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر الآن أصبحت في الموجة الخامسة والتي بها أعلى معدل للإصابات.

وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ناس بلدنا" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر خلال الأسبوع الماضي سجلت 15108 إصابات بسبب المتحور الجديد أوميكرون.

 

389 مليون إصابة

 

وأشار إلى أن الإصابات حول العالم وصلت لأكثر من 389 مليون إصابة، ووفاة أكثر من 5 ملايين شخص، وهو ما يعني أن الجائحة مستمرة بكل دول العالم، خاصة قارة أوروبا.


 
وأشار الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن متحور أوميكرون سريع العدوى ومنتشر، على الرغم من أعراض الإصابة البسيطة إلا أنه يُعد خطيرًا، وهناك سلالة "أوميكرون الشبح" وهو أحد سلالات أوميكرون.

المناعة وباء كورونا كورونا الموجة الخامسة متحور اوميكرون سلالات أوميكرون

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