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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من حقه يعيش من غير عذاب.. إيمان العاصي تساند طفلا يحتاج لزراعة جهاز هضمي

صدى البلد

نشرت  الفنانة إيمان العاصي صورة لها برفقة طفل مريض تعاطفا معه، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و كتبت ايمان العاصي : في طفل موجود وسطينا بيصارع الموت اسمه #مصطفي أو #superhero زي ما بيحب مصطفي بجد طفل من حقه يعيش من غير كل العذاب والألم اللي هو عايش بيهم بناشد سيادة الرئيس والأب أولآ يساعد والدة مصطفي في انقاذ حياة مصطفي زي ما سيادتك ساعدتنا في حالات كتيره صعبه قبله من ابنائك .


وتابعت : مصطفى حالته متأخرة جدا، وعامل الوقت بيفرق، مصطفي  يستحق الدعم للي بيسأل ومش عارف مصطفي محتاج زراعة جهاز هضمي في أسرع وقت العملية هتتكلف ٢ مليون دولار وفي دكتور واحد بس اللي بيعمل العملية دي في أمريكا

 

بفستان قصير.. إطلالة جذابة لـ ايمان العاصي عبر إنستجرام

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يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي حدوتة "طعم الدنيا" من بطولة كمال أبو رية وإسلام جمال ومحمد على رزق وهاجر عفيفى وحنان سليمان وريم أحمد وأميرة الشريف وأحمد والى، وأخرون، تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وإبراهيم ربيع، إخراج أحمد حسن.

واستضاف الإعلامي رامي رضوان، أبطال حكاية "طعم الدنيا"، من مسلسل "إلا أنا"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقالت الفنانة إيمان العاصي: "عند تقديم شخصيات حقيقة موجودة على أرض الواقع لا يستطيع الفنان أن يُبدع فيها على طريقته، لأنه عند تمثيل الشخصية الحقيقة لا يجوز تقديم شيء خطأ".

وأضافت: "تقديم الشخصية الحقيقة عبء كبير علي"، مردفه: "في حياتي أرى أشخاص كثيرة مثل شخصية "دنيا" التي قدمتها في حكاية طعم الدنيا، لذلك كان من السهل الوصول لها".

إيمان العاصي مصطفى زرع جهاز هضمي انقاذ حياة مصطفي

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