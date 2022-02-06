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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كرستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ 37 برسالة رومانسية لچورچينا

صدى البلد

احتفل كرستيانو رونالدو بعيد ميلاده ال 37 برفقة صديقته چورچينا و نشر صورة برفقتها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

و علق كريستيانو قائلا : الحياة هي السفينة الدوارة،  العمل الجاد ، السرعة العالية ، الأهداف الملحة ، تطلعات التوقعات ... ولكن في النهاية ، كل هذا يعود إلى الأسرة ، والحب ، والصدق ، والصداقة ، والقيم التي تجعل الأمر يستحق كل هذا العناء. شكرا على كل الرسائل 37 والعد.

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و كان قد كشف اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو في تصريحات لصحيفة الديلي ميل البريطانية عن اعتزامه الزواج من صديقته عارضة الأزياء جورجينا خلال الشهور القادمة.

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن احتفال اللاعب كريستيانو رونالدو بعيد ميلاد صديقة جورجينا.

واحتفل رونالدو بعيد ميلاد جورجينا من خلال عرض صورها على برج خلفية، مع استعراض فيديوهات قصيرة لها.

شاركت عارضة الأزياء جورجينا حبيبة كريستيانو رونالدو نجم مانشيستر يونايتد، صورا من احتفالها بعيد ميلادها من دبي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعبرت عن حبها وامتنانها برسالة، وكتبت: “هكذا ينتهي هذا اليوم المثير، لا يمكنني العثور على الكلمات، شكرًا لك ، شكرًا لك وشكرًا كريستيانو ، لا يمكنك أن تجعلني أسعد كل يوم، شكرًا لدبي على معاملتنا دائمًا بشكل جيد وجعلنا أشعر وكأنك في المنزل، شكرًا لكم جميعًا الذين عملوا لجعل هذا اليوم مميزًا جدًا، وشكراً لكم جميعًا الموجودين دائمًا هناك ونفرح بسعادتي وسعادة عائلتي، أنت محبوب من كل قلبي”.

 

ابن كريستيانو رونالدو جورجينا عارضة الازياء جورجينا عائلة جورجينا

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