مصر vs السنغال.. جمال الحاجي: 4 عوامل تمكن الفراعنة من استعادة اللقب الإفريقي

كشف الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروى والمدرب التونسي حظوظ منتخب مصر الوطنى أمام نظيره منتخب السنغال فى نهائى كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

قال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لصدى البلد:

مباراة الأرقام القياسية ذلك هو المسمى الأبرز لمباراة نهائي النسخة 33 من كاس أمم افريقيا. نهائي الكاميرون 2021 سيسجل أرقاما قياسية من كلا طرفي المباراة المنتظرة.

أضاف: المنتخب المصري للمرة العاشرة في تاريخه يتأهل للمباراة النهائية كأكثر المنتخبات الافريقية تتويجا بـ 7 القاب في 9 نهائيات. بينما يتأهل المنتخب السنغالي للمرة الثالثة في تاريخه بدون تتويجات لحد الان.

تابع: من جهة أخرى سيشهد النهائي حضور أغلي اللاعبين في البطولة محمد صلاح من الجانب المصري بقيمة تسويقية بلغت 100 مليون يورو وساديو ماني بـ 80 مليون يورو من جانب المنتخب السنغالي الذي يتصدر قائمة المنتخبات الافريقية الأعلى قيمة تسويقية بما يزيد عن 340 مليون يورو.

نجوم عالمية ستؤثث هذا النهائي ولكن من سيكون أكثر تركيزا وواقعية وثقة هو من سيحسم هذه الموقعة المثيرة..

استطرد : ويبقى السؤال الأبرز هو من سيكون الأفضل في قيادة زملائه صلاح الذي غير الكثير في منتخب الفراعنة ام سايدو ماني الذي عرف بتعلقه الكبير بمنتخب بلاده..

أكمل: من جهة اخرى سيكون اليو سيسي حاضرا للمرة الثانية على التوالي في قيادة السنغال في نهائي الكان اما كيروش سيكون الغائب الابرز على المباراة النهائية بسبب العقوبة الظالمة المسلطة عليه في مباراة النصف النهائي.

وقال ايضا: تكتيكيا سيواصل الفراعنة الاعتماد على خطة دفاعية حذرة تعتمد على انتظار المنافس في مناطقه مع تحديد منطقة استرجاع الكرة التي تتميز بالاحتواء وبالانقضاض الفعال من طرف لاعبي الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي والنني الذين تألقوا في مباراة النصف النهائي بنجاحهم في غلق كل المنافذ على مستوى المحور الدفاعي والتغطية على الأروقة.

أشار إلى أن معركة الوسط ستكون حاسمة في وجود نجوم متميزين في قيمة بامبا ديانغ لاعب اولمبيك مارسيليا على اليمين وسايدو ماني نجم ليفربوول على الجهة اليسرى مع وجود ادريسا غاي لاعب باريس سان جرمان وثنائي الارتكاز كوياتي نجم كريستال بالاس ومندي نجم ليستر سيتي.

وعن منطقة الوسط قال : اعتقد ان كارلوس كيروش يعلم جيدا أهمية السيطرة على منطقة الوسط التي ستشهد اهم الصراعات الثنائية والحلول التي ستكون متوفرة لكيروش هو تعزيز منطقة الوسط اما بالمساندة الدائمة من لاعبي الاروقة النجمين صلاح ومرموش او الاستغناء على أحد المهاجمين الثلاثة لصالح لاعب رابع في الوسط كاللاعب زيزو الذي يمتاز بمساندته الدفاعية وبحضوره البدني الذي يخول له لعب الدورين.

وعن اللياقة البدنية قال : نقطة أخرى ستكون حاسمة وهي الحضور البدني الذي يلعب لصالح اسود التيرانجا الذين ارتاحوا أكثر من الفراعنة.

واختتم حديثه قائلا: لكن يبقى حسب راي الحضور الذهني حاسما وهذا الجانب سيلعب لصالح زملاء صلاح الذين من الصعب ان يفرطوا في اللقب والتاريخ والأرقام اثبتت ذلك سلفا.