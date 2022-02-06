علاج التعرق الزائد.. بالأدوية والوصفات الطبيعية

فرط التعرق هو التعرق الزائد بشكل غير طبيعي ولا يرتبط بالضرورة بالحرارة أوممارسة التمارين، قد تتعرق كثيرًا لدرجة أنها تتسرب من خلال الملابس أو تتساقط من اليد، إلى جانب تعطيل الأنشطة اليومية العادية، ويمكن أن يسبب هذا النوع من التعرق الشديد القلق الاجتماعي والإحراج.

عادةً يكون علاج التعرق الزائد مضادات التعرق القوية التي تُصرف بوصفة طبية، إذا لم تساعدك مضادات التعرق ، فقد تحتاج إلى تجربة أدوية وعلاجات مختلفة، في الحالات الشديدة قد يقترح الطبيب الجراحة إما لإزالة الغدد العرقية أو لفصل الأعصاب المسؤولة عن فرط إفراز العرق.

أكد موقع mayoclinic ، أن في بعض الأحيان يمكن العثور على سبب أساسي ومعالجته.

تشخيص التعرق الزائد

أثناء زيارة الطبيب المختص سيسأل عن التاريخ الطبي والأعراض، قد تحتاج أيضًا إلى فحص جسدي أو اختبارات لتقييم سبب الحالة بشكل أكبر.

فحوصات مخبرية

قد يوصي الطبيب بإجراء اختبارات الدم أو البول أو اختبارات معملية أخرى لمعرفة ما إذا كان التعرق ناتجًا عن حالة طبية أخرى ، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) أو انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم).

اختبارات العرق

يتوفر عدد من الاختبارات لتحديد مناطق التعرق بدقة وتقدير شدة الحالة ، بما في ذلك اختبار اليود-النشا ، والتوصيل الجلدي واختبار العرق المنظم للحرارة.

علاج التعرق الزائد

إذا كانت هناك حالة طبية أساسية تساهم في المشكلة ، فسيتم علاج هذه الحالة أولاً. إذا لم يتم العثور على سبب واضح ، فإن العلاج يركز على السيطرة على التعرق الزائد، قد تحتاج أحيانًا إلى تجربة مجموعة من العلاجات، وحتى إذا تحسن التعرق بعد العلاج ، فقد يتكرر.

الأدوية

تشمل الأدوية المستخدمة في علاج التعرق الزائد ما يلي:

-مضاد للعرق بوصفة طبية: قد يصف الطبيب مضادًا للتعرق يحتوي على كلوريد الألومنيوم (Drysol ، Xerac Ac)، يمكن أن يسبب هذا المنتج تهيج الجلد والعين، عادة ما يتم وضعه على الجلد المصاب قبل الذهاب إلى الفراش، ثم تغسل المنتج عند الاستيقاظ ، مع الحرص على عدم ملامسة العين، إذا أصبحت بشرتك متهيجة ، فقد يساعدك كريم الهيدروكورتيزون.

-كريمات موصوفة طبيًا: قد يساعد الكريم الموصوف الذي يحتوي على الجليكوبيرولات في علاج فرط التعرق الذي يؤثر على الوجه والرأس.

-أدوية منع الأعصاب: تمنع بعض الأدوية الفموية المواد الكيميائية التي تسمح لبعض الأعصاب بالتواصل مع بعضها البعض، هذا يمكن أن يقلل التعرق لدى بعض الأشخاص، تشمل الآثار الجانبية المحتملة جفاف الفم وعدم وضوح الرؤية ومشاكل المثانة.

-مضادات الاكتئاب: يمكن لبعض الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب أن تقلل التعرق أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد في تقليل القلق الذي يؤدي إلى تفاقم فرط التعرق.

-حقن توكسين البوتولينوم: يؤدي العلاج باستخدام توكسين البوتولينوم (البوتوكس ، والمايوبلوك ، وغيرهما) إلى إعاقة الأعصاب التي تسبب التعرق مؤقتًا، سيتم تجميد البشرة أو تخديرها أولاً، ستحتاج كل منطقة مصابة في الجسم إلى عدة حقن، تستمر الآثار من ستة إلى 12 شهرًا ، ثم يجب تكرار العلاج، يمكن أن يكون هذا العلاج مؤلمًا ويعاني بعض الأشخاص من ضعف عضلي مؤقت في المنطقة المعالجة.

العمليات الجراحية وغيرها

تشمل علاجات التعرق الزائد الأخرى ما يلي:

-العلاج بالموجات الدقيقة: باستخدام هذا العلاج ، يتم استخدام جهاز يوفر طاقة الميكروويف لتدمير الغدد العرقية، تشمل العلاجات جلستين مدة كل منهما 20 إلى 30 دقيقة ، تفصل بينهما ثلاثة أشهر، الآثار الجانبية المحتملة هي تغيير في الإحساس بالجلد وبعض الانزعاج، قد يكون هذا العلاج مكلفًا وغير متوفر على نطاق واسع.

-إزالة غدة العرق: إذا حدث التعرق المفرط في الإبط ، فقد يساعد إزالة الغدد العرقية هناك، قد تكون تقنية طفيفة التوغل تسمى كشط الشفط خيارًا أيضًا ، إذا كنت لا تستجيب للعلاجات الأخرى.

-جراحة العصب (استئصال الودي): خلال هذا الإجراء ، يقوم الجراح بقطع أو حرق أو شد أعصاب العمود الفقري التي تتحكم في تعرق اليد، في بعض الحالات ، يؤدي هذا الإجراء إلى التعرق المفرط في مناطق أخرى من الجسم (التعرق التعويضي)، الجراحة بشكل عام ليست خيارًا لعزل تعرق الرأس والرقبة، يؤدي الاختلاف في هذا الإجراء إلى مقاطعة الإشارات العصبية دون إزالة العصب الودي.

علاج التعرق الزائد

علاج التعرق الزائد في الوجه

التعرق وظيفة جسدية طبيعية تساعد في تنظيم درجة الحرارة، غالبًا ما يتعرق الأشخاص من الوجوه والرأس وتحت الإبط واليدين والقدمين.

إذا كان لديك مشكلة التعرق الزائد في الوجه على وجه الخصوص فقد يكون لديك حالة تعرف باسم فرط التعرق القحفي الوجهي.

إذا وجدت أن الوجه والرأس يتعرقان بشدة بشكل منتظم ، حتى عندما لا تكون حارًا أو متوترًا أو تمارس الرياضة أو تأكل طعامًا حارًا ، فقد تكون تعاني من التعرق الزائد في الوجه ، وفقا لما نشره موقع healthline .

يمكن أن يؤدي التعرق الزائد في الوجه إلى الشعور بالإحباط أو عدم الراحة في المواقف الاجتماعية، الخبر السار هو أن هناك عددًا من خيارات العلاج الممكنة.

خيارات علاج التعرق الزائد في الوجه

في حين أن التعرق الزائد يمكن أن يكون محبطًا ، إلا أن هناك عددًا كبيرًا من خيارات العلاج المتاحة التي يمكن أن تساعد، تتضمن بعض هذه الخيارات ما يلي:

-مضادات التعرق المتاحة دون وصفة طبية والتي تحتوي على كلوريد الألومنيوم.

-مضادات التعرق التي تصرف بوصفة طبية والتي تحتوي على هيكساهيدرات كلوريد الألومنيوم، قد تكون مضادات التعرق القوية هذه مزعجة للبشرة الحساسة ----للوجه والرأس: يجب أن يكون الطبيب قادرًا على مساعدتك في تطوير نظام لإدارة التعرق والعناية ببشرتك أيضًا.

-يمكن استخدام حقن البوتوكس لتقليل نشاط الأعصاب التي تؤثر على الغدد العرقية، قد يستغرق الأمر عدة علاجات حتى تبدأ الحقن في المفعول ، لكنها يمكن أن تساعد في ظهور الأعراض لمدة تصل إلى 12 شهرًا.

-الأدوية الفموية المعروفة باسم مضادات الكولين تقلل التعرق في الجسم بالكامل، قد يكون لها آثار جانبية مثل الإمساك واحتباس البول والدوخة وجفاف الفم.

-قد تقلل بعض الأدوية المضادة للاكتئاب من التعرق وتساعد في معالجة القلق الذي يؤدي إلى نوبات التعرق، اعلم أن هناك بعض مضادات الاكتئاب التي قد تتسبب في زيادة التعرق.

-الأدوية الفموية المعروفة باسم حاصرات بيتا والبنزوديازيبينات قد تمنع العلامات الجسدية للقلق ، مثل التعرق.

احتمالات العلاج الأخرى

هناك عدد قليل من خيارات العلاج الأخرى التي لا تُستخدم عادةً للوجه ، ولكنها لا تزال تستحق الاستكشاف مع طبيبك. وتشمل تلك:

-الرحلان البطيني هو إجراء يتضمن تشغيل تيار كهربائي منخفض المستوى عبر جسمك أثناء غمرك في الماء، هذا هو الأكثر فعالية لتعرق اليدين والقدمين والإبطين.

-تعتبر الجراحة لإزالة الغدد العرقية خيارًا علاجيًا آخر لفرط التعرق ، على الرغم من أنها تستخدم بشكل أساسي للتعرق المفرط من الإبط.

-استئصال الودي هو إجراء يتم فيه قطع بعض الأعصاب التي تحفز الغدد العرقية ، مما يقلل من إشارات إفراز العرق.

علاج التعرق الزائد في الوجه

علاج التعرق الزائد تحت الإبط

يمكن أن يكون التعرق الزائد تحت الإبط مزعجًا ، لكن لا يجب أن يكون أمرًا لا مفر منه، هناك طرق عديدة لمنع التعرق ، ويمكن تجربة العديد منها في المنزل .

أكد موقع healthline ، أن في بعض الحالات ، قد يعاني الأشخاص من التعرق الزائد تحت الإبط وهي حالة تسمى اضطراب فرط التعرق والتي يتم تشخيصها وعلاجها من قبل الطبيب.

خيارات علاج التعرق الزائد تحت الإبط

هناك العديد من العلاجات الطبيعية والطبية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي يمكن أن تقلل أو تقضي على التعرق الزائد تحت الإبط، ضع في اعتبارك النصائح التالية:

1-استخدم مضادات التعرق الموضعية

جرب التخلص من مزيل العرق المعتاد والتحول إلى مضاد التعرق، قد يقتل مزيل العرق الرائحة تحت الإبطين ، لكنه غير مصمم لمنع التعرق الزائد تمامًا.

تقتل مضادات التعرق البكتيريا المسببة للرائحة وتمنع الغدد العرقية من إفراز العرق تحت الإبط، هذا يمكن أن يساعد في تخفيف انزعاجك.

بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن مضادات التعرق التي لا تستلزم وصفة طبية لا تفي بالغرض تمامًا، إذا وجدت أن مضادات التعرق العادية لا تعمل من أجلك ، فابحث عن مضادات تعرق أقوى تحتوي على كمية أعلى من كلوريد الألومنيوم ، المكون النشط .

وإذا لم يفلح ذلك ، فتحدث مع الطبيب حول الحصول على وصفة طبية لمضاد تعرق أقوى.

من المهم أيضًا التأكد من استخدام مضاد التعرق بشكل صحيح حتى يتمكن من أداء وظيفته على النحو المنشود، هذا يعني أنه يجب عليك:

-ضع مضاد التعرق فقط على بشرة جافة ونظيفة (لا تضعه على الإبطين أو الإبطين المتعرقين بالفعل والتي لا تزال رطبة من الاستحمام).

-استخدم مضاد التعرق في الليل ، بعد الاستحمام ، عندما يكون الجسم في أروع درجات الحرارة ؛ هذا يسمح للمكون النشط أن يأخذ تأثيره الكامل.

-احلق تحت إبطيك ، لأن الشعر يمكن أن يمنع مضاد التعرق من أداء وظيفته، (ومع ذلك ، تجنب استخدامه مباشرة بعد الحلاقة ، حيث يمكن أن يؤدي مضاد التعرق إلى تهيج بشرتك التي تم حلقها حديثًا.)

-امنحها الوقت للعمل: قد تستغرق تجربة التأثير الكامل لمضاد التعرق ما يصل إلى 4 أيام.

2- انتظر بين الاستحمام وخلع الملابس

بعد الاستحمام ، انتظر بضع دقائق قبل أن ترتدي الملابس، هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تأخذ حمامًا ساخنًا أو تعيش في مناخ حار ورطب.

قد يساعد السماح للجسم بالبرودة والجفاف قبل ارتداء الملابس في منع تعرق الإبطين بعد الاستحمام مباشرةً.

3- احلق شعر الإبط

يمكن أن تقلل حلق الإبطين من التعرق الزائد، يحتفظ الشعر بالرطوبة وشعر الإبط ليس استثناءً.

إذا كنت تعاني بالفعل من تعرق شديد تحت الإبط ، فإن الحلاقة ضرورية، وإذا كنت تقاوم رائحة الجسم باستمرار جنبًا إلى جنب مع العرق ، فقد تساعد الحلاقة أيضًا في تقليلها أو القضاء عليها.

4-تجنب الأطعمة التي تسبب العرق

النظام الغذائي يمكن أن يؤثر على مقدار التعرق؟ يمكن لبعض الأطعمة أن تسبب إفراز جسمك للعرق أكثر من غيرها.

إذا كنت تشعر بأنك تتعرق كثيرًا ، فقد يساعدك تقليل الأطعمة المسببة للعرق في نظامك الغذائي أو التخلص منها.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف تجبر الجهاز الهضمي على العمل لوقت إضافي لتحطيم الأطعمة، النظام الغذائي الغني بالصوديوم يعني أن الجسم سوف يزيل السموم من كل الملح على شكل بول وعرق زائد، وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون يتسبب في تدفئة الأحشاء بينما يعالج الجسم الدهون.

تتضمن بعض الأطعمة والمشروبات الأخرى التي قد تؤدي إلى تعرق الإبط ما يلي:

الأطعمة المصنعة

الخمور والبيرة

الثوم والبصل

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون

مادة الكافيين

أطباق ساخنة وحارة

بوظة

5-تناول المزيد من الأطعمة التي تقلل العرق

يمكن لبعض الأطعمة أن تقلل من كمية العرق التي ينتجها الجسم وتهدئة فرط نشاط الغدد العرقية في هذه العملية.

عند السعي لتقليل التعرق من خلال نظامك الغذائي ، من المهم التركيز على الأطعمة التي لن ترهق جهازك الهضمي، ستحتاج أيضًا إلى البحث عن الأطعمة التي لا تزيد من تحفيز الجهاز العصبي وتهدئته بدلاً من ذلك.

تتضمن بعض الأطعمة التي تقلل التعرق التي قد ترغب في تضمينها ما يلي:

ماء

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم (مثل منتجات الألبان والجبن)

لوز

موز

مصل اللبن

الخضار والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء (مثل البطيخ والعنب والشمام والبروكلي والسبانخ والقرنبيط والفلفل والباذنجان والملفوف الأحمر)

زيت الزيتون

الشوفان

شاي أخضر

البطاطا الحلوة

-ابق رطبًا

شرب الكثير من الماء وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء يمكن أن يحافظ على برودة الجسم ويمنع التعرق المفرط تحت الإبط.

علاج التعرق الزائد تحت الإبط

علاج التعرق الزائد بالاعشاب

يعاني العديد من الأشخاص بسبب مشكلة التعرق الزائد، لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن هناك وفرة من العلاجات الطبيعية لفرط التعرق والعلاجات المنزلية لفرط التعرق التي تمت زراعتها على مر السنين.

تختلف التقنيات والمواد المستخدمة في هذه العلاجات الطبيعية لفرط التعرق على نطاق واسع ، لكن جميعها تشترك في شيء واحد وهي جميعها تستخدم في محاولة لمكافحة التعرق الزائد.

تختلف نتائج العلاجات المنزلية لفرط التعرق من شخص لآخر ومن المستحسن أن تتحدث مع الطبيب قبل تنفيذ أي من هذه العلاجات المنزلية لفرط التعرق، مع أخذ ذلك في الاعتبار ، قد يكون من المفيد اتباع عدد قليل من هذه العلاجات على أمل مكافحة حالة فرط التعرق لديك وآثاره الجانبية، وفقا لما نشره موقع hyperhidrosiscumc.

أعشاب لعلاج التعرق الزائد

-المريمية

المريمية هي عشب مفيد جدًا لعلاج التعرق الزائد، تحتوي أوراق المريمية على حمض التانيك الذي يقيد الغدد العرقية ويقلل التعرق، يمكن الاستفادة من فوائد المريمية عن طريق تناول أقراص المريمية أو حبوب المريمية أو شرب شاي المريمية، يمكن لأي شاي أعشاب بشكل عام أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الجسم فيما يتعلق بمكافحة فرط التعرق وآثاره.

-زيت شجرة الشاي

قد يكون لها ثلاثة أسماء ولكنها جيدة لتفاصيل تفوح منه رائحة العرق.

انقعي كرة قطنية من زيت شجرة الشاي ثم ضعيها على المناطق المعرضة للعرق،افعل هذا بانتظام، إذا كانت بشرتك حساسة ، قم بتخفيفها بإضافة 4-5 قطرات من زيت الشاي إلى 1/2 كوب من الماء.

-مسحوق خشب الصندل الأبيض

مسحوق خشب الصندل الأبيض ليس عشبًا بالضبط ، ولكنه علاج طبيعي آخر لفرط التعرق، امزج ملعقة كبيرة من هذا المسحوق مع ماء الورد وعصير الليمون لعمل علاج منزلي مثالي لفرط التعرق، ضعيه على الجلد واتركيه حتى يتماسك لمدة 25 دقيقة ثم اشطفي بشرتك، كرر هذه العملية يوميًا للحصول على أفضل النتائج!

- شاي اخضر

شاي اخضر غني بالمغنيسيوم وفيتامين ب ، مما يساعد على إبطاء عمل الغدد المتعرقة،انقع واشرب يوميا.