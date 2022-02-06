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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر ضد السنغال .. إعلامى جزائري: غياب كيروش عن النهائي غير مؤثر.. والعرب يساندون الفراعنة

كارلوس كيروش المدير
كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر

أكد الإعلامي بشير عابد خليل بجريدة النصر الجزائرية أن جميع العرب يقفون خلف منتخب مصر امام السنغال لافتا إلى أن غياب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لن يؤثر كثيرا فى نهائى كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

ويلتقى منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب السنغال فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد فى إطار نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

قال الإعلامي الجزائري فى تصريحات خاصة لصدى البلد: فى بداية البطولة قمت بترشيح منتخب الجزائر لحصد اللقب الثاني على التوالي ثم يأتي من بعده منتخب مصر لنيل اللقب القاري.

وأضاف: غياب كيروش عن المباراة النهائية لن يكون مؤثرا كثيرا فى ظل وجود القائد محمد صلاح الذى يتقمص الدور عن جدارة واقتدار وطهر ذلك واضحا فى مواجهة الكاميرون عقب طرد المدير الفني.

ولفت إلى أن العرب جميعا يساندون منتخب مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا مشددا على أن الفراعنة الكبار قادرون على اقتناص النجمة الثالثة.

وأشار إلى أن منتخب مصر يلعب مبارياته بواقعية ويحترم المنافس ويمتلك لاعبين تمرسوا على مقارعة كبارة القارة السمراء.

وشدد على أن قوة المنتخب السنغالي تتمثل فى ساديو ماني نجم ليفربول لما يمتلكه من إمكانيات مهارية منوها إلى وجود نجوم فى دفاعات منتخب مصر قادرون على ايقاف اى خطورة من جانب اسود التيرانجا.

ومن المنتظر أن يدفع البرتغالي كارلوس كيروش بتشكيل منتخب مصر الوطنى المتوقع أمام السنغال على النحو التالي: 
محمد أبو جبل فى حراسة المرمى
إمام عاشور ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد المنعم واحمد فتوح
وحمدي فتحي ومحمد النني وعمرو السولية ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

ويسعى المنتخب الأول للتتويج بـ كأس البطولة بعد غياب دام لسنوات حيث كانت اخر بطوله توج بها موسم 2010 بقيادة المعلم حسن شحاتة.

جائزة الفائز ببطولة كأس أمم أفريقيا:

و تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 زيادة جديدة في قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة فى البطولة لتصل إلى 23.7 مليون دولار بزيادة قدرها 1.8 مليون دولار.

ويحصل المنتخب المتوج بـ اللقب الإفريقي على  مبلغ مالى ما يوازى  4.5 مليون دولار.

فيما يحصل الوصيف علي 2.5 مليون دولار وتحصل المنتخبات المتأهلة لـ نصف النهائي علي مليوني دولار بدلا من مليون ونصف مليون دولار في البطولة السابقة.

بينما تحصل الفرق المتأهلة لـ ربع النهائي علي مليون دولار مقابل 700 ألف دولار فى النسخة الأخيرة.

وكان المنتخب الوطنى بدأ  مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم السودان  لياهل المنتخب  ثان مجموعته برفقة نيجيريا.

 وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيح بنتيجة ٥-٤    كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1  

وفاز المنتخب أمام الكاميرون  بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة    

 بينما تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط.عقب الفوز امام زيمبابوي بهدف  والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود الترانجيا الفوز غينيا الأستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى.

مصر السنغال أمم أفريقيا كيروش محمد صلاح

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